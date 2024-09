Vendita Diretta: l’Italia è al terzo posto in UE per fatturato

Secondo i dati 2023 sulla Vendita Diretta diffusi dalla WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations), di cui AVEDISCO è membro attivo, l’Italia si è confermata come la terza potenza europea

Sono stati pubblicati i dati 2023 relativi alla Vendita Diretta da parte di WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations), di cui AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – è membro attivo.

I numeri emersi confermano la solidità del mercato della Vendita Diretta, un settore meritocratico e in grado di adattarsi con successo ai cambiamenti del tempo. L’Italia, protagonista sia in ambito europeo che globale, contribuisce in modo significativo ad uno scenario internazionale che conta 102,9 milioni di Incaricati alle Vendite, il 74% dei quali sono donne. Questo dato evidenzia l’impegno del settore nel valorizzare il talento femminile all’interno di un contesto imprenditoriale dinamico ed in continua evoluzione.

Nel 2023, l’Italia si è consolidata come la terza forza europea nel settore della Vendita Diretta, registrando un fatturato superiore a 2,9 miliardi di dollari (IVA esclusa).

A livello europeo, il mercato ha raggiunto un volume complessivo di 36,1 miliardi di dollari, (IVA esclusa) evidenziando una crescita vivace del 3,4% rispetto all’anno precedente e del 2,2% nel periodo 2020-2023. Sul fronte occupazionale, la Vendita Diretta in Europa si distingue per l’elevata presenza, con 12,7 milioni di Incaricati, di cui ben il 73% è rappresentato da donne.

Sul palcoscenico mondiale, la Vendita Diretta ha realizzato un fatturato di 167,7 miliardi di dollari (IVA esclusa) nel 2023, con l’Italia che conferma la sua solida posizione competitiva, mantenendo il 12° posto nel mondo.

Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO, commenta: “Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti a livello globale dall’intero settore. Essere il terzo mercato in Europa è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno sinergico di tutte le realtà coinvolte, tra cui le nostre Aziende Associate, che hanno contribuito con dedizione e innovazione alla crescita del settore. Questi risultati ci incoraggiano e ci spronano a proseguire con maggiore determinazione all’interno di un comparto ricco di opportunità, dove la qualità del servizio e la formazione continua, rivestono un ruolo cruciale. Con questo spirito, AVEDISCO, che da oltre cinquantacinque anni rappresenta le Aziende di Vendita Diretta in Italia, è pronta ad affrontare le prossime sfide del mercato, impegnandosi a garantire la tutela delle Aziende Associate, degli Incaricati alle Vendite e dei Consumatori, per favorire un futuro sempre più promettente per la nostra Industria.”