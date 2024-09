Stasera su Rai 2 “Fbi” e “Fbi International” con “Affari di famiglia” e “Luci rosse”

In prima visione assoluta stasera su Rai 2 in onda “Fbi” e “Fbi International” con gli episodi “Affari di famiglia” e “Luci rosse”: la trama

Nuova indagine per la squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell’episodio della sesta stagione di “Fbi” dal titolo “Affari di famiglia” – in onda in prima visione assoluta sabato 28 settembre alle 21.20 su Rai 2 – gli agenti si devono occupare di un rapimento dove è coinvolto un impiegato federale che, pensando di intervenire in una comune lite domestica, perde la vita. La persona rapita è Denise Parker, una donna incinta. Le indagini sveleranno un caso complesso in cui è coinvolta una comunità che in nome di Dio cerca la purificazione dell’anima. La sensibilità di tutti gli agenti, e in particolar modo quella di Maggie che durante l’operazione rischierà di essere uccisa, sarà messa a dura prova. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, alle 22.10, sempre in prima visione assoluta su Rai 2, nuovo appuntamento con la terza stagione di “Fbi International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nella puntata “Luci rosse”, un agente di sicurezza marittima americano viene ucciso in un albergo ad Amsterdam, dove la sua nave ha fatto una sosta, dopo aver ricevuto un tentativo di ricatto. Le indagini si dirigono prima su un giro di prostituzione e poi verso un traffico di esseri umani. Nel frattempo, Tate è minacciata da Laszlo che richiede la custodia esclusiva di Lili. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.