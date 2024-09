Previsioni meteo 28 settembre 2024: residua instabilità sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 28 settembre 2024: piogge a carattere sparso sulle regioni centro-settentrionali e calo termico

Ultimo weekend di settembre che chiuderà il mese con il transito di una nuova perturbazione atlantica. Peggioramento meteo che oggi e domani interesserà soprattutto le regioni del Nord Italia ed in parte quelle del Centro. L’aria più fresca atlantica spazzerà invece tutta la Penisola portando un crollo delle temperature anche di 7-8 gradi rispetto ai giorni precedenti, e generalmente fino a 3-4 gradi al di sotto delle medie del periodo. Per l’inizio di ottobre l’ipotesi anticiclone si fa pian piano largo tra i vari modelli. Nel corso della prima settimana di ottobre potremmo vedere infatti un robusto campo di alta pressione gonfiarsi tra Mediterraneo ed Europa portando una vera e propria ottobrata con temperature sopra media.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 28 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino locali piogge su Emilia Romagna e Alpi occidentali, nubi sparse altrove e ampie schiarite su Liguria e Alpi centrali. Al pomeriggio tempo più stabile con cieli soleggiati, maggiori addensamenti sulle Alpi con locali piovaschi su quelle occidentali. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino piogge e acquazzoni su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove e ampie schiarite sulle coste tirreniche. Al pomeriggio locali fenomeni attesi in Appennino, per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse tra Sicilia, Calabria e settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio l’instabilità termoconvettiva porta temporali lungo l’Appennino e nelle zone interne della Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni sul Molise. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .