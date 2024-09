Online “Storia leggera”, il nuovo album delle Moyre

“Storia Leggera”, il nuovo EP del duo composto dalle sorelle siciliane Giulia e Paola Messina, in arte MOYRE, fuori per Artist First, esplora temi profondi e universali

“Storia Leggera”, il nuovo EP del duo composto dalle sorelle siciliane Giulia e Paola Messina, in arte MOYRE, in uscita per Artist First, esplora temi profondi e universali attraverso un viaggio di trasformazione personale e di scoperta di sé. Un importante capitolo nella carriera delle Moyre, che mette in luce la loro capacità di combinare musica evocativa con un messaggio potente e inclusivo.

“Storia Leggera” si sviluppa come un percorso sonoro che guida l’ascoltatore attraverso le diverse fasi della consapevolezza e dell’accettazione di sé. Ogni brano dell’EP è concepito come una tappa fondamentale di questo viaggio, che conduce alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie unicità.

“Storia Leggera” si distingue per la sua narazione musicale, in cui ogni canzone non solo racconta una storia, ma contribuisce a costruire un mosaico complesso e articolato sul tema dell’autenticità personale, offrendo un’esperienza musicale che va oltre l’ascolto passivo, coinvolgendo il pubblico in una riflessione profonda sul valore delle differenze individuali e sulla forza che deriva dall’abbracciare la propria identità.

“Questo EP mi rispecchia molto, mi rivedo nell’ironia dei nostri testi e nella sensibilità della musica. Storia Leggera è un tatuaggio sulla mia pelle, non potrei definirlo in altro modo se non mio” – dice Giulia, mentre Paola dichiara – “Per me storia leggera è un vero e proprio coming out dei sentimenti, non sarei mai arrivata a tutto questo se non partendo da una vera e propria autoanalisi e sicuramente non ci sarei arrivata senza l’aiuto di chi involontariamente mi ha ispirato durante la scrittura di tutto L’EP.”

Una delle caratteristiche distintive di questo progetto è la cura con cui sono state realizzate le copertine dei singoli brani. Ogni traccia dell’album è accompagnata da un’immagine unica, pensata per rappresentare visivamente il tema centrale della canzone. Tra queste, spicca la copertina che ritrae una drag queen, simbolo di una forte connessione con la comunità LGBTQI+ e rappresentazione visiva del messaggio di inclusività e amore che pervade l’intero EP. Questa scelta iconografica non è casuale, ma riflette l’impegno delle Moyre a sostenere e promuovere valori di rispetto, diversità e accettazione.

“Storia Leggera” è una celebrazione della diversità, un invito a esplorare e abbracciare ciò che ci rende unici. La musica delle Moyre si fa portatrice, così, di un messaggio positivo e universale, che incoraggia a riconoscere la bellezza nascosta nelle nostre peculiarità.