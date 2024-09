Oggi su Rai 3 riparte “Tv Talk” con la nuova conduzione di Mia Ceran

Torna l’analisi della settimana televisiva italiana e internazionale di “Tv Talk”, con la nuova conduzione di Mia Ceran, in onda da sabato 28 settembre alle 15.00 su Rai 3. Confermata la squadra del programma con gli “specialisti” Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli; i commentatori autorevoli dal mondo del giornalismo e delle università; il parterre di giovani analisti. Da quest’anno, in ogni puntata due rappresentanti del pubblico, di diverse fasce d’età, interverranno nel dialogo con i protagonisti della tv. In una fase in cui le abitudini degli spettatori stanno cambiando, “Tv Talk” prenderà la televisione come termometro dei cambiamenti sociali, delle tendenze e gli umori degli Italiani, affrontando con equilibrio e senza pregiudizi tutta l’offerta mediatica: l’attualità, tra cronaca e politica, l’intrattenimento in tutte le sue forme, la fiction in ogni suo genere. I programmi più discussi e stimolanti, i dati d’ascolto e i segreti del dietro le quinte saranno il focus di un dibattito che coinvolgerà tutti i grandi del piccolo schermo. Tanta televisione, dunque, ma non solo: sotto la guida di Mia Ceran, giornalista e conduttrice attenta ai nuovi linguaggi, il programma analizzerà anche i fenomeni più contemporanei, con lo sguardo rivolto ai social, alle piattaforme e ai podcast, ma sempre col consueto approccio trasversale e pluralista.

La prima puntata si aprirà con l’ospite Riccardo Iacona che analizza la nuova edizione di “Presa Diretta”: come cambia il linguaggio dell’inchiesta in prima serata? Con l’ingresso di Gianluigi Nuzzi e l’aiuto di Francesco Specchia di Libero e Maria Volpe del Corriere della Sera, spazio al caso della settimana: la confessione di un omicidio avvenuta in diretta tv.

Dopo un approfondimento sulla capacità della satira di intercettare immediatamente i temi più caldi in questo inizio di stagione, non mancherà “ReTVeet”, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti.

Nella seconda parte, due temi molto caldi del panorama televisivo di questi giorni. Da un lato “Temptation Island”, trasmissione che divide il pubblico, ma rappresenta un fenomeno stimolante da indagare. Dall’altro, i programmi dell’access prime time che, mai come in queste settimane, danno vita a una delle sfide televisive più interessanti degli ultimi anni.

Infine, con Stefano Fresi un’analisi di “Kostas”, la nuova fiction di Rai 1 che lo vede protagonista.

Interverranno in puntata anche Barbara Alberti, Marta Cagnola, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.