Moderna taglia il budget per ricerca e sviluppo

Moderna ridurrà di 1,1 miliardi di dollari il budget annuale per la ricerca e lo sviluppo entro il 2027, nel tentativo di conservare la liquidità in seguito a una prolungata serie di perdite

Le quotazioni di Moderna sono scese di oltre il 18%, dopo l’annuncio della società di ridurre di 1,1 miliardi di dollari il budget annuale per la ricerca e lo sviluppo entro il 2027, nel tentativo di conservare la liquidità in seguito a una prolungata serie di perdite finanziarie, puntando al contempo a lanciare 10 nuovi prodotti nei prossimi tre anni.

Un portavoce dell’azienda ha confermato che la ristrutturazione è un “cambiamento finanziario” che non comporterà licenziamenti. Tuttavia, l’azienda ha nuovamente abbassato le sue previsioni di fatturato. Ora prevede vendite per 2,5-3,5 miliardi di dollari nel 2025 e di raggiungere il pareggio nel 2028.

“Moderna ha ora cinque vaccini respiratori con risultati positivi di Fase 3 e prevede di presentarne tre per l’approvazione quest’anno. Inoltre, abbiamo cinque prodotti non respiratori in studi pivotali su cancro, malattie rare e vaccini latenti, che potrebbero essere approvati entro il 2027. La nostra probabilità di successo nella R&S è stata superiore agli standard del settore in ogni fase di sviluppo”, ha dichiarato Stéphane Bancel, CEO di Moderna. “La dimensione della nostra pipeline in fase avanzata, combinata con la sfida del lancio dei prodotti, significa che ora dobbiamo concentrarci sulla consegna di questi 10 prodotti ai pazienti, rallentare il ritmo dei nuovi investimenti in R&S e costruire la nostra attività commerciale.”

Salita alla ribalta con il suo vaccino COVID-19 a base di mRNA, l’azienda è alle prese con un rapido declino delle vendite di vaccini e con una concorrenza sempre più agguerrita.

“Il successo clinico di questa piattaforma è incredibile e ci sono molti prodotti interessanti, mentre cerchiamo di espandere e diversificare il nostro futuro”, ha commentato Jamey Mock, direttore finanziario dell’azienda. “Allo stesso tempo, dobbiamo anche fare i conti con le realtà commerciali. … Ci stiamo adeguando alla nostra disciplina finanziaria modificando le allocazioni di capitale”.

Prima di salire alla ribalta sviluppando uno dei primi vaccini COVID-19 al mondo, Moderna era già nota per le sue dimensioni insolite.

Come startup privata, Moderna ha raccolto miliardi di dollari in capitale di rischio e accordi di partnership. Ha usato questo denaro per accumulare un’ampia pipeline di vaccini e farmaci per malattie rare e altre condizioni, oltre a costruire un’ampia forza lavoro e un’impronta organizzativa. Quando nel 2018 è stata quotata in borsa in una delle più grandi offerte pubbliche iniziali del settore, Moderna aveva più di 20 programmi in fase di sviluppo, 10 dei quali erano in fase di sperimentazione clinica.

Questa massa ha permesso a Moderna di resistere alle prime battute d’arresto della ricerca e di capitalizzare quando è arrivata la pandemia. In seguito, Moderna ha ottenuto l’approvazione di un vaccino per il virus respiratorio sinciziale e, nel prossimo futuro, potrebbe aggiungere un vaccino combinato per l’influenza e le infezioni da COVID.

Ma la diminuzione dei ricavi del vaccino COVID e le incerte prospettive di vendita dei programmi contro l’RSV e l’influenza hanno messo Moderna sotto una crescente pressione finanziaria. Negli ultimi anni l’azienda ha rivisto più volte le previsioni di fatturato e giovedì lo ha fatto di nuovo.

Razionalizzazione della R&S

Moderna taglierà la spesa per la ricerca e lo sviluppo del 20% e ridurrà la sua pipeline nell’ambito di una revisione strategica che sposterà l’attenzione sulla ricerca e destinerà maggiori risorse ai prodotti prossimi all’approvazione o già presenti sul mercato, ha dichiarato giovedì l’azienda.

In vista di una presentazione agli investitori, Moderna ha rivelato l’intenzione di ridurre le spese annuali per la ricerca e lo sviluppo da una stima di 4,8 miliardi di dollari nel 2024 a un intervallo compreso tra 3,6 e 3,8 miliardi di dollari nel 2027. Inoltre, interromperà cinque programmi clinici. In futuro, l’azienda biotecnologica intende investire maggiormente nell’oncologia, mentre “ritarda” la spesa per altri vaccini e terapie per malattie rare.

La revisione della pipeline di Moderna prevede la sospensione del lavoro su alcune attività e l’interruzione di altre. In particolare, l’azienda sospende lo sviluppo del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) mRNA-1345 per i bambini di età inferiore ai due anni, citando “dati clinici emergenti”. Inoltre, Moderna sta mettendo da parte il suo portafoglio di vaccini contro i virus latenti, compresi quelli per il virus di Epstein-Barr e l’herpes zoster.

I vaccini vicini alla commercializzazione

Nonostante i tagli, Moderna afferma di essere concentrata sull’introduzione di nuovi prodotti sul mercato. L’azienda ha attualmente cinque vaccini respiratori con risultati positivi di Fase III e prevede di presentarne tre per l’approvazione quest’anno. Si tratta di un vaccino COVID-19 di nuova generazione, di un vaccino combinato influenza/COVID e di un vaccino RSV per adulti ad alto rischio di età compresa tra i 18 e i 59 anni.

Nuovi dati sul suo vaccino RSV mRESVIA, recentemente approvato sia negli Stati Uniti che in Europa per gli ultrasessantenni, hanno dimostrato che ha raggiunto tutti gli endpoint primari in uno studio di Fase III su adulti a rischio di età compresa tra i 18 e i 59 anni.

L’azienda prevede di utilizzare un voucher di revisione prioritaria per richiedere l’approvazione negli Stati Uniti per questa fascia d’età quest’anno, con l’obiettivo di ottenere l’autorizzazione in tempo per la stagione RSV del 2025.

Nonostante il suo vaccino antinfluenzale standalone, mRNA-1010, abbia dimostrato risposte immunitarie più elevate rispetto a un vaccino antinfluenzale esistente in un recente studio di Fase III, Moderna non sta più perseguendo un percorso di approvazione accelerata per questo prodotto, concentrando invece le risorse sulla presentazione del vaccino combinato antinfluenzale/COVID mRNA-1083, potenzialmente “di maggiore impatto”.

L’azienda ha anche annunciato l’intenzione di far progredire alla fase III il suo vaccino contro il norovirus di sperimentazione “a breve”. Il presidente Stephen Hoge ha suggerito che “questo potrebbe essere un prodotto a due anni dal lancio, il che è fantastico perché oggi non c’è nulla per trattare il norovirus”.

Anche un vaccino contro il cancro a cui sta lavorando con Merck & Co. si è dimostrato promettente nei primi test ed è attualmente in fase di sviluppo avanzata, così come un potenziale vaccino contro il citomegalovirus. È in arrivo anche un vaccino COVID aggiornato e un progetto di vaccino per la sola influenza sostenuto da Blackstone Life Sciences.

Moderna ha rivelato che la Food and Drug Administration non sembra disposta ad accelerare l’approvazione del suo candidato in collaborazione con Merck, come speravano alcuni investitori. Gli analisti si erano a lungo chiesti quando l’azienda avrebbe potuto tagliare le spese come ha fatto la rivale Pfizer per il vaccino COVID. Adesso sono stati accontentati.