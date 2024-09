Maggior rischio infarto e ictus per le donne che soffrono di endometriosi

Secondo una ricerca, le donne affette da endometriosi presentano un rischio del 20% maggiore di sviluppare gravi esiti cardiovascolari

Secondo una ricerca presentata al Congresso ESC 2024, le donne affette da endometriosi presentano un rischio del 20% maggiore di sviluppare gravi esiti cardiovascolari rispetto a quelle senza endometriosi.

“Per decenni, le malattie cardiovascolari (CVD) sono state considerate una patologia prevalentemente maschile, e i fattori di rischio sono stati valutati principalmente dal punto di vista maschile, includendo ad esempio la disfunzione erettile nelle linee guida per la valutazione del rischio CVD. Tuttavia, 1 donna su 3 muore a causa di CVD e 1 donna su 10 soffre di endometriosi. I nostri risultati suggeriscono che è giunto il momento di considerare di routine il rischio di CVD nelle donne con endometriosi”, ha affermato la dott.ssa Eva Havers-Borgersen dell’Ospedale universitario Rigshospitalet di Copenhagen, principale autrice dello studio.

Lo studio ha utilizzato i registri nazionali danesi, analizzando tutte le donne con diagnosi di endometriosi tra il 1977 e il 2021. Questi dati sono stati confrontati con quelli di un gruppo di controllo composto da donne senza endometriosi, in un rapporto 1:4 basato sull’anno di nascita. L’esito primario era composito e comprendeva infarto miocardico acuto e ictus ischemico. Gli esiti secondari includevano i singoli componenti dell’esito primario, nonché aritmie, insufficienza cardiaca e mortalità.

Sono state incluse nell’analisi 60.508 donne con endometriosi e 242.032 controlli (età media 37,3 anni), seguite per una media di 16 anni, con un massimo di 45 anni. Le donne con endometriosi hanno mostrato un rischio aumentato di circa il 20% per l’endpoint composito di infarto miocardico acuto e ictus ischemico rispetto a quelle senza endometriosi ( hazard ratio [HR] non aggiustato 1,18; intervallo di confidenza [CI] al 95% 1,14-1,23; HR aggiustato 1,15; CI al 95% 1,11-1,20). L’incidenza cumulativa a 40 anni dell’endpoint composito è stata del 17,5% (95% CI 16,6-18,2%) nelle donne con endometriosi e del 15,3% (95% CI 15,0-15,7%) nelle donne senza endometriosi (p<0,0001).

Quando l’endpoint è stato scomposto nei singoli componenti, le donne con endometriosi presentavano un rischio aumentato di circa il 20% di ictus ischemico (HR aggiustato 1,18; 95% CI 1,12-1,23) e del 35% di infarto miocardico acuto (HR aggiustato 1,35; 95% CI 1,31-1,40) rispetto a quelle senza endometriosi. Inoltre, queste donne hanno mostrato un rischio maggiore di aritmie (HR aggiustato 1,21; 95% CI 1,17-1,25) e insufficienza cardiaca (HR aggiustato 1,11; 95% CI 1,05-1,18).

Crescenti evidenze indicano una stretta correlazione tra endometriosi e sistema cardiovascolare, suggerendo che entrambe le condizioni possano condividere meccanismi patologici comuni. La dott.ssa Havers-Borgersen ha concluso: “Sebbene le differenze assolute siano piccole, le differenze relative del 20%, unite all’alta prevalenza dell’endometriosi, sottolineano l’importanza di prestare maggiore attenzione ai fattori di rischio specifici femminili e alle CVD nelle donne. Raccomandiamo che le donne con endometriosi siano sottoposte a valutazioni del rischio cardiovascolare, e che fattori di rischio specifici per le donne, come l’endometriosi, il diabete gestazionale e la pre-eclampsia, siano integrati nei modelli di previsione del rischio cardiovascolare. Ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questi risultati e integrare tali fattori in modelli di previsione del rischio più efficaci.”