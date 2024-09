Logistica: Maritime Group Limited acquisito da Medlog

L’operatore leader nel settore della logistica britannica, Maritime Group Limited (Maritime), è stato recentemente acquisito da Medlog

L’operatore leader nel settore della logistica britannica, Maritime Group Limited (Maritime), è stato recentemente acquisito dal fornitore globale di servizi logistici e di supply chain con sede in Svizzera, MEDLOG S.A. (MEDLOG). La transazione, perfezionatasi il 2 settembre 2024, rappresenta una pietra miliare significativa tanto per Maritime quanto per i suoi piani di sviluppo futuri.

Nel corso degli ultimi 23 anni, Maritime ha compiuto un cammino straordinario, passando da modeste origini a divenire uno dei principali attori nel panorama logistico britannico. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un approccio estremamente flessibile e innovativo, che ha permesso all’azienda di espandersi fino a contare 3.000 dipendenti e una rete all’avanguardia di 41 siti strategici dislocati su tutto il territorio del Regno Unito. Oggi, Maritime offre una copertura completa della supply chain attraverso una gamma integrata di servizi di logistica via terra e ferrovia, comprendendo il trasporto e lo stoccaggio di container, la distribuzione domestica, la gestione dei trasporti e la vendita di autocarri.

John Williams, Presidente Esecutivo di Maritime Group, ha espresso la sua soddisfazione per aver garantito un futuro solido all’azienda nell’ambito di un’organizzazione logistica globale indipendente, capace di fornire investimenti continui per supportare i piani ambiziosi della compagnia. Ha sottolineato come Maritime e MEDLOG condividano un’eredità comune, nonché valori e visioni affini, auspicando che tale sinergia consenta di realizzare appieno il potenziale di Maritime, mantenendo al centro l’impegno verso dipendenti, clienti e fornitori.

Williams ha inoltre ribadito l’intenzione di continuare a sviluppare soluzioni per la supply chain improntate alla praticità, guidate dalla tecnologia e sostenute da solide infrastrutture, stabilendo nuovi standard di eccellenza nel servizio offerto nel Regno Unito, con l’introduzione di nuovi camion elettrici a batteria e il mantenimento dell’accesso aperto ai terminal ferroviari per clienti esistenti e futuri.

La dirigenza attuale di Maritime, guidata da John Williams, rimarrà alla guida dell’azienda, continuando a operare senza interruzioni, grazie al sostegno finanziario di MEDLOG, pur mantenendo il marchio ‘Maritime’.

Il Presidente di MEDLOG, Giuseppe Prudente, ha sottolineato l’importanza strategica di questo investimento, evidenziando come l’espansione della loro presenza logistica nel Regno Unito rappresenti una tappa cruciale. MEDLOG, specializzata nel trasporto intermodale, fornisce soluzioni logistiche in oltre 80 paesi. La vasta esperienza accumulata da Maritime, combinata con l’investimento e l’expertise di MEDLOG, contribuirà a un’ulteriore innovazione nell’infrastruttura logistica del Regno Unito, in linea con i valori condivisi e il profondo rispetto per l’ambiente.

L’acquisizione di Maritime da parte di MEDLOG non è solo un’operazione commerciale, ma un segnale di fiducia nelle potenzialità del mercato logistico britannico e un passo deciso verso un futuro più sostenibile ed efficiente. L’integrazione delle infrastrutture di trasporto e la transizione verso soluzioni energetiche più ecologiche, come i camion elettrici, testimoniano un impegno concreto verso un’evoluzione tecnologica e ambientale che non solo rafforzerà la competitività delle due aziende, ma contribuirà anche al miglioramento complessivo della rete logistica del Regno Unito.