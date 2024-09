La Biblioteca dei Sentimenti su Rai 3 riparte con il tema del viaggio

Il tema del viaggio apre la nuova stagione di “La Biblioteca dei Sentimenti” oggi su Rai 3. Ospiti Marcello Veneziani e Syusy Blady

I sentimenti nella letteratura attraverso un confronto diretto tra millennial e autorevoli interpreti del panorama letterario e saggistico italiano e internazionale. Torna con una nuova stagione “La Biblioteca dei Sentimenti” condotto da Greta Mauro dagli Studi Rai di Napoli e in onda da sabato 28 settembre alle 16.30 su Rai 3.

Ogni puntata, dal sapore monografico, dipanerà ogni aspetto della mente e del vivere umano grazie alle riflessioni e alle chiavi di lettura fornite di volta in volta da un pensatore d’eccellenza che sarà presente in studio in una staffetta editoriale ed emotiva tra grandi firme dell’editoria. Come nella scorsa stagione ci sarà Franco Arminio, quest’anno affiancato dal poeta Davide Rondoni.

Servizi e schede filmate arricchiranno la narrazione che troverà dei punti di criticità o di conferma in alcuni collegamenti appositamente pensati per creare una frattura e un ribaltamento di riflessione, fino a spingersi nelle nuove frontiere della divulgazione letteraria sui social. Tema della prima puntata sarà il viaggio: interverranno in studio Marcello Veneziani, filosofo e saggista, e Syusy Blady, conduttrice tv. I testi di riferimento saranno, tra gli altri, “Viaggio In Italia” di Goethe e “In Patagonia” di Chatwin.