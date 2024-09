Iniziate le prove in mare del traghetto GNV Polaris

Il traghetto GNV POLARIS, primo di una serie di quattro unità, ha lasciato il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) per iniziare le prove in mare

Il traghetto GNV POLARIS, primo di una serie di quattro unità, ha lasciato il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) per iniziare le prove in mare. Queste prove rappresentano una fase cruciale nel processo di costruzione e messa in servizio di una nave, poiché permettono di testare e verificare le prestazioni e la conformità della nave agli standard richiesti.

Specifiche Tecniche della GNV POLARIS

La GNV POLARIS è una nave lunga 218 metri con una capacità di trasporto di 1.500 passeggeri distribuiti in 303 cabine. Inoltre, offre uno spazio di carico pari a 3.100 metri lineari per veicoli e merci, una caratteristica essenziale per le rotte commerciali. Questa nave è destinata a operare sulla rotta Valencia – Palma, uno dei collegamenti marittimi cruciali per il trasporto passeggeri e merci nel Mediterraneo.

Differenze Progettuali con la GNV ORION

È interessante notare che la seconda unità della serie, denominata GNV ORION, non sarà una gemella esatta della POLARIS. Questo traghetto sarà caratterizzato da un’estensione della zona di alloggio, aumentando la capacità fino a 1.785 passeggeri con 420 cabine. Tuttavia, avrà una capacità di carico leggermente inferiore, pari a 2.780 metri lineari distribuiti su tre ponti. Questa differenziazione suggerisce un adattamento del design per rispondere a esigenze specifiche di mercato o di operatività, forse rivolte a tratte con maggior richiesta di passeggeri.

Caratteristiche Avanzate delle GNV VIRGO e della Quarta Unità

Le navi successive, la GNV VIRGO e una quarta unità ancora senza nome, saranno dotate di motori principali a doppio combustibile, con la possibilità di operare sia a diesel marino che a GNL (Gas Naturale Liquefatto). La presenza di due serbatoi tipo “C” per il GNL sottolinea l’orientamento verso soluzioni più ecologiche e sostenibili, allineandosi alle normative ambientali sempre più stringenti nel settore marittimo. L’utilizzo del GNL rappresenta un passo importante verso la riduzione delle emissioni di gas serra e altri inquinanti, contribuendo a un’operatività più sostenibile.

Contratto per la Sicurezza e la Manutenzione

Un altro aspetto rilevante è il contratto assegnato a Telemar per la gestione e manutenzione degli impianti di sicurezza GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) e delle installazioni di navigazione su tutte le nuove costruzioni della GNV. Questo accordo permette di consolidare il servizio di manutenzione delle apparecchiature critiche di navigazione affidandolo a un unico fornitore. Tale scelta non solo riduce il rischio di non conformità rispetto alle normative, ma ottimizza anche il tempo e le risorse, garantendo che gli interventi di manutenzione siano pianificati secondo tempistiche concordate e non effettuati in modo sporadico.