Idrogeno verde: AVL Italia si aggiudica la gara per impianto in Campania

Energia pulita: AVL Italia si aggiudica la gara della Regione Campania per un impianto di produzione di idrogeno verde, per il trasporto pubblico su gomma e rotaia

AVL Italia, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche e sistemi powertrain per la mobilità sostenibile nei settori automotive, ferroviario, marittimo ed energetico, si è aggiudicata la gara d’appalto indetta dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), azienda della Regione Campania che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma e ferroviario, che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde da 5MW (megawatt), con stoccaggio in loco e relativa stazione di rifornimento a 350 bar, per i treni e i bus del trasporto pubblico locale.

Il progetto è stato affidato a un raggruppamento di imprese di cui AVL Italia è parte; l’impianto di produzione di idrogeno verde sarà alimentato unicamente da energia verde e corredato da un impianto solare, il tutto nel pieno rispetto delle condizioni di eco-sostenibilità ed efficienza operativa. L’aggiudicazione della gara testimonia il lavoro dell’azienda nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali globali grazie all’innovazione tecnologica e rappresenta un’importante affermazione delle competenze di AVL Italia nel settore dell’energia pulita e sostenibile, con particolare focus su tutte le applicazioni inerenti all’idrogeno.

La strategia di diversificazione di AVL Italia

L’azienda, filiale italiana (con due sedi a Torino e a Cavriago di Reggio Emilia) della multinazionale austriaca AVL, ha messo in atto una strategia di diversificazione per esplorare nuove aree di business nell’ambito delle infrastrutture energetiche, oltre ai sistemi powertrain che costituiscono il core business, concentrandosi in particolare sull’idrogeno e le sue applicazioni nei diversi ambiti della mobilità. Questo elemento, infatti, è destinato a giocare un ruolo chiave nella transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di carbonio, grazie a fonti rinnovabili e sostenibili. AVL Italia, che può contare su un’esperienza decennale nel settore della mobilità con competenze e know how di alto livello, è già al lavoro per offrire al mercato soluzioni all’avanguardia, con l’obiettivo di creare un futuro energetico più sostenibile per le generazioni future.

«Siamo orgogliosi di questo risultato – commenta Dino Brancale, Amministratore Delegato di AVL Italia –, che ci consente di lavorare in un progetto in cui crediamo molto: la sfida del trasporto sostenibile non è solo costruire veicoli a basso impatto ambientale ma anche sviluppare un’infrastruttura accessibile e in grado di sostenere tutto il sistema. L’aggiudicazione della gara in Campania è un ulteriore passo in questa direzione e siamo determinati a lavorare a questo progetto con tutti i nostri partner».

«Una nuova sfida per EAV – aggiunge Umberto De Gregorio, Presidente e Direttore Generale dell’Ente Autonomo Volturno –. Questo progetto rappresenta una opportunità per il territorio di Piedimonte Matese (Caserta) e per l’intera regione Campania, unendo innovazione e sostenibilità. Siamo orgogliosi di collaborare con AVL Italia in un’iniziativa che non solo porta avanti la visione di EAV e di Regione Campania di transizione energetica, ma valorizza il nostro impegno verso un trasporto pubblico più pulito e rispettoso dell’ambiente. La scelta di localizzare l’impianto in questo territorio conferma la nostra volontà di investire in aree strategiche, contribuendo allo sviluppo dell’economia locale e rafforzando la nostra rete infrastrutturale per un futuro sostenibile».