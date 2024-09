Grande fratello: social scatenati per Thorne che lava l’insalata in bagno

Grande fratello: ha suscitato molti commenti negativi l’iniziativa di Thorne, al secolo l’attore Clayton Norcross, di lavare l’insalata nel lavandino del bagno

Ogni anno, al Grande fratello, non manca “lo zozzone” di turno. Ma questa che ha combinato Thorne di Beautiful al web proprio non va giù. L’attore Clayton Norcross, concorrente del Gf da tre settimane, è stato infatti immortalato dalle telecamere del programma intento a lavare l’insalata nel lavandino del bagno e non in cucina. È scandalo. Ma più che scandalo che schifo. “Poco prima ci si erano lavati i denti”, ha fatto notare qualche utente sul web. E qualcuno, appunto, sottolinea che in tutte le edizioni spuntava sempre fuori, a un certo punto, lo ‘zozzo’ di turno. I commenti sono uno peggio dell’altro: “Insalata condita con dentifricio, peli e sputacchiate varie buonissima”. E qualcun altro osserva: “La cosa incredibile è che nessuno gli abbia detto nulla”.

Nel video che circola sui social, si vede l’attore statunitense famoso per aver interpretato il primo Thorne della famosissima soap Beautiful sistemarsi in bagno, vicino ai lavandini, e mettersi a lavare l’insalata dentro il lavandino, vicino a trucchi, spazzole e bottiglie di shampoo. L’attore ha con sè un piccolo tagliere, un coltello e un’insalatiera. Dopo aver lasciato per un po’ l’insalata a bagno nel lavandino, il concorrente la prende su, la sbatte un po’ per far uscire l’acqua e poi la taglia sul tagliere. Chissà che gli altri concorrenti che si ritroveranno la ciotola in tavola avranno idea della provenienza.