Escherichia coli e Giubileo nel weekend di “Mi manda Raitre”

Il programma “Mi manda Raitre” torna con il doppio appuntamento di sabato e di domenica: tra i temi, l’escherichia coli e il turismo per il Giubileo

In Italia si sono registrati casi di bambini morti o resi invalidi a causa dell’escherichia coli, batterio killer che si può trovare in carne, formaggi, pesce e verdure. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 28 settembre alle 9.10 su Rai 3. In trasmissione la testimonianza dei genitori di un bimbo di Genova, deceduto per le complicanze sopraggiunte dopo aver mangiato un formaggio a latte crudo contaminato, e del papà del bimbo trentino che, per lo stesso motivo, vive da anni in stato vegetativo: in estate il Tribunale di Trento ha riconosciuto al piccolo e ai suoi genitori un milione di euro di risarcimento.

Il batterio killer spaventa anche la Francia, partendo dalle pizze surgelate contaminate che hanno portato a numerose intossicazioni e alla morte di due bambini, per arrivare alla Senna inquinata durante le recenti Olimpiadi di Parigi.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Dario Dongo, avvocato esperto in diritto alimentare; Maria Caramelli, Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; Marco Damonte e Sonia Gerelli, genitori del bimbo che ha mangiato formaggio contaminato; Giovanni Battista Maestri, papà del bimbo che ha mangiato formaggio contaminato.

Nella puntata in onda domenica 29 settembre alle 9.00 su Rai 3, obiettivo sul turismo in Italia, visitata nel solo mese di settembre da 8 milioni e mezzo di persone. Numero di ingressi destinato a crescere in vista del Giubileo che inizierà il prossimo dicembre e che vedrà arrivare milioni di fedeli: le città sono pronte a questi numeri? I servizi rispondono alle necessità dei turisti? Il reportage degli inviati di “Mi Manda RaiTre” simula una giornata da turista: dai raggiri dietro l’angolo, alle file, alla penuria di servizi igienici, alla difficoltà nei trasporti

Si volta pagina parlando dei “guru” del web, personaggi che attirano nella loro rete numerose persone in cerca di un modo per aumentare le proprie entrate, promettendo guadagni facili e veloci con un piccolo investimento di denaro e tempo.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Dario Nardella, europarlamentare Partito Democratico; Fulvio Abbate, scrittore; Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice; Stefano Santin, Casa del consumatore; Germano Milite, giornalista esperto di comunicazione online ed e-commerce.