Arriva in Italia “Senza rimorso. Powerless” di Elsie Silver

Elsie Silver è un’autrice canadese di romanzi rosa che hanno scalato le classifiche grazie all’enorme successo su TikTok: ora esce “Senza rimorso. Powerless”

Sloane Winthrop sa bene cosa vuol dire vivere confinati nella friendzone. Conosce Jasper Gervais – proprio lui, la grande stella dell’hockey – da quando erano solo due bambini. E ne è sempre stata segretamente innamorata. Lui è diventato ricco e famoso, eppure nei suoi occhi Sloane vede ancora lo sguardo di quel bambino timido e dolce che le ha fatto battere forte il cuore per la prima volta. Jasper c’è sempre stato per lei: le è stato accanto in tutti i momenti importanti, belli o brutti che fossero. Ma ha più volte messo in chiaro che tra loro non potrà mai esserci altro che un’amicizia. Ultimamente però si comporta come se la vedesse sotto una luce tutta nuova. Una luce di… desiderio? Negli anni Sloane ha dovuto imparare ad accettare l’idea che lei e Jasper non fossero destinati a stare insieme. Adesso sta a lui dimostrarle che si sbagliava.