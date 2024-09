Zelensky incontra Biden e Harris per le armi a lungo raggio

Zelensky incontra Biden e Harris: dagli Usa munizioni a lungo raggio. Il presidente americano uscente assicura: “Mosca non vincerà”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è negli Usa per discutere quello che ha chiamato il “piano di vittoria” dell’Ucraina contro la Russia. “Pensiamo che questa guerra possa finire, per arrivare a una pace giusta”, ha detto. Zelensky ha incontrato il presidente Joe Biden e la sua vice, Kamala Harris. Entrambi hanno espresso il loro sostegno a Kiev, nella giornata in cui gli Usa ha stanziato quasi 8 miliardi di dollari a sostegno del Paese, nonché nuove munizioni a lungo raggio. Le Joint Standoff Weapon.

“Noi siamo al fianco dell’Ucraina ora e in futuro. Voglio essere chiaro: la Russia non vincerà la guerra”, ha detto Biden nel suo discorso. “Il mio sostegno all’Ucraina è incrollabile”, ha aggiunto Kamala Harris. “Ci sono dei leader negli Stati Uniti che vogliono che l’Ucraina ceda territori con proposte che non sono di pace, ma di resa”, ha aggiunto la candidata dem riferendosi, più o meno velatamente, all’avversario Donald Trump. Dal canto suo, Vladimir Putin ha fatto sapere che la Russia si riserverà di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione nei suoi territori.

Zelensky ha, poi, documentato l’incontro su X, pubblicando scatti della giornata. “Ho incontrato una delegazione bipartisan del Senato degli Stati Uniti per discutere i punti chiave del Victory Plan. Questo dovrebbe essere il nostro risultato comune: la vittoria per la libertà, senza compromessi a scapito della libertà”, ha scritto. “Qui nella capitale degli Stati Uniti- ha aggiunto- abbiamo molti amici che sono stati spalla a spalla con gli ucraini nella lotta per la libertà e l’indipendenza fin dai primissimi giorni dell’invasione su vasta scala. Ringrazio ogni membro del Senato per questo sostegno”.