Sorgenia realizza un nuovo impianto fotovoltaico per Soliveri

Nuovo impianto fotovoltaico realizzato da Sorgenia per l’azienda Soliveri, sulla copertura dei capannoni situati a Caravaggio in provincia di Bergamo

Sorgenia ha realizzato un nuovo impianto fotovoltaico chiavi in mano per Soliveri, una delle più importanti realtà industriali in Italia nel settore dei trattamenti termici, con sede a Caravaggio in provincia di Bergamo.

L’attenzione di Soliveri alla sostenibilità ambientale e alla produzione di energia da fonti rinnovabili è cominciata già quindici anni fa, quando l’azienda si è dotata di un primo impianto fotovoltaico, ora ampliato da Sorgenia.

La nuova installazione ha una potenza di circa 500 kWp con una produzione annuale di oltre 540.000 kWh. Il 90% dell’energia verde prodotta dall’impianto è destinato all’autoconsumo. Un vantaggio importante per una realtà energivora che si occupa di trattamenti termici effettuati con forni prevalentemente elettrici in grado di raggiungere temperature sino ai mille gradi centigradi. I 990 moduli (Longi con Inverter Sma) sono stati installati su un’ampia superficie di copertura dei capannoni. L’impianto consentirà di non emettere in atmosfera 270.000 kg di CO2 l’anno, con un beneficio ambientale pari alla messa a dimora di oltre 5.400 alberi.

Angelo Soliveri, Presidente e Ceo della società, commenta: “L’innovazione è tra le nostre priorità insieme alla sostenibilità ambientale. In tanti anni di attività abbiamo sempre attribuito grande rilevanza a questi aspetti, riorganizzando la nostra impresa per cogliere le opportunità tecnologiche che ci hanno permesso di tenere alti gli standard di automazione e di efficienza, con il controllo dei consumi. Abbiamo investito nelle rinnovabili e sui più avanzati sistemi di industria 5.0. Oggi il nostro impianto, con l’ampliamento realizzato da Sorgenia, raggiunge i 1,5 MW complessivi di potenza ed è il più grande per dimensione e produzione nel territorio di Caravaggio”.

Mattia Milanesi, Head of Direct Sales di Sorgenia aggiunge: “Soliveri rappresenta un esempio interessante di azienda che ha intuito con grande anticipo il valore che temi quali indipendenza energetica, controllo dei consumi e sostenibilità ambientale hanno da un punto di vista industriale. Un numero crescente di imprese inizia a seguire questo approccio, intraprendendo il percorso virtuoso verso la transizione energetica. Consapevoli della complessità che questo processo può richiedere, abbiamo lanciato Wedoit, un servizio su misura che aiuta le aziende a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal fotovoltaico per ridurre i consumi, migliorare le proprie performance energetiche e diminuire il proprio impatto ambientale”.

Wedoit fornisce un supporto completo alle imprese che intendono investire nel fotovoltaico, dal progetto preliminare alla fornitura, dall’esecuzione dei lavori fino alla richiesta degli incentivi. In due settimane viene effettuata una valutazione gratuita dell’intervento più adatto alle specifiche esigenze dell’azienda, per usufruire poi di tutto il supporto necessario nella gestione delle pratiche autorizzative, di connessione e di selezione delle opportunità di finanza agevolata, analizzate su misura.

1 Per il calcolo delle emissioni evitate è stato utilizzato il coefficiente AIB Residual Mix per l’anno 2023.