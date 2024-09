Previsioni meteo 27 settembre 2024: piogge sparse al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 settembre 2024: piogge e temporali a carattere sparso sulle regioni centro-settentrionali, bel tempo al Sud

Avvio di weekend con condizioni meteo parzialmente instabili sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo infatti piogge e locali rovesci sulle regioni settentrionali e anche su quelle centrali, specie sulle zone interne. Nel corso del weekend l’anticiclone potrebbe conquistare spazio nuovamente, ma si tratterà di una parentesi di stabilità piuttosto breve. L’autunno infatti non si arresterà con l’avvento del nuovo mese. Dopo una delle estati più calde della storia sul nostro Paese, almeno da quando si rilevano i dati, la stagione delle piogge sembra voler fare la sua parte con una serie di perturbazioni che continueranno ad investire lo stivale anche ad ottobre. Le temperature non si allontaneranno così tanto dalla media del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile o perturbato con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Al pomeriggio ancora maltempo soprattutto su Alpi e regioni di Nord-Est. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con precipitazioni su alte pianure e settori alpini centro-orientali. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio locali fenomeni su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo anche sul Lazio, più asciutto sui settori adriatici. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. In serata poche variazioni con tempo per lo più asciutto e nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .