NCIS stasera su Rai 2 tra Washington e le Hawaii

Su Rai 2, venerdì 27 settembre in prima visione assoluta, alle 21.20, proseguono con la ventunesima stagione le indagini del Servizio investigativo della Marina militare Usa – “NCIS” – una delle serie più amate e più viste negli Stati Uniti e nel mondo. Nell’episodio “Quello che resta”, con grande dolore, la squadra è costretta a dire addio al dottor Mallard, per tutti Ducky. Jimmy si tormenta per non essere andato da lui la sera in cui è morto, il dottor Mallard voleva parlargli di un vecchio caso. Palmer cerca degli indizi nel suo ufficio per capire a quale indagine si riferisse, e, mentre i ricordi gli piombano addosso, arriva Serena, una ragazza a cui Ducky aveva promesso giustizia. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta alle 22.10, la terza stagione di “NCIS Hawaii”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Nell’episodio “Brividi e adrenalina”, un gruppo di motociclisti spericolati mette a segno una rapina a una banca, rubando fondi speciali del welfare della Marina. Jesse, grande fan del motocross, s’infiltra tra gli atleti dell’Hyperdrome Tour e, per smascherare il colpevole, si trova a dover compiere gesti pericolosi che gli fanno ricordare la spensieratezza della gioventù. Intanto Sam deve organizzare un misterioso seminario. Con Vanessa Lachey, LL Cool J, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.