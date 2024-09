Mondiali di ciclismo: la 18enne Muriel Furrer muore dopo la caduta

Morta la 18enne svizzera Muriel Furrer: ieri era stata vittima di una terribile caduta nella prova in linea juniores riportando un grave trauma cranico

Una tragedia si abbatte sui Mondiali di ciclismo in corso a Zurigo. La 18enne svizzera Muriel Furrer ieri era stata vittima di una terribile caduta nella prova in linea juniores riportando un grave trauma cranico. Le conseguenze della caduta l’avevano costretta ad un ricovero immediato in condizioni critiche ed era stata operata d’urgenza.

A dare notizia del decesso della giovane e sfortunata ciclista, la Federciclismo svizzera in una nota: “È con il cuore pesante e infinita tristezza che oggi dobbiamo dire addio a Muriel Furrer- si legge in una nota- Stiamo perdendo una giovane donna dal cuore caldo e meravigliosa che aveva sempre un sorriso sul viso. Non c’è comprensione, solo dolore e tristezza”. Muriel Furrer era considerata un talento non solo nel ciclismo ma anche nella mountain bike e nel ciclocross. Inoltre agli scorsi Europei di MTB aveva vinto la medaglia di bronzo nella staffetta a squadre.