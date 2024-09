Mantenere due panda costa troppo: zoo finlandese li rispedisce in Cina

Zoo in Finlandia rimanda in Cina due panda prestati: troppo costoso mantenerli. Lumi e Pyry, questo il nome dei due esemplari, sarebbero dovuti rimanere per altri 8 anni

Uno zoo in Finlandia ha annunciato che rimanderà in Cina due panda giganti. Sarebbe diventato troppo costoso mantenere i due esemplari. Lumi e Pyry, questo il loro nome, torneranno a casa: l’aumento dell’inflazione ha fatto innalzare i costi per una loro adeguata permanenza.

Sarebbero dovuti rimanere in Finlandia per altri 8 anni, per un totale di 15. Erano arrivati all’Ähtäri Zoo- che ha dato la notizia su Facebook- nel 2018 dopo la firma di un accordo tra Cina e Finlandia nell’ambito di un progetto nato per la protezione dei panda.

Lo zoo ha investito ben 8 milioni di euro nella struttura in cui vivono e ne spende 1,5 all’anno per mantenerli. Cifra che include una tassa da pagare a Pechino per il “prestito”. Dal 21 ottobre, così, Lumi e Pyry lasceranno lo zoo.