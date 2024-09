ENCO, divisione di MATEC GROUP, amplia la produzione e la distribuzione dei tubi flessibili metallici, grazie a nuovi accordi strategici

Un’importante partnership nel settore dei tubi metallici extra flessibili tra ENCO® FLESSIMETAL, è stata annunciata da ENCO®, divisione di Matec®Group Srl, azienda nazionale leader nella produzione di tubi flessibili. Grazie a una serie di accordi strategici industriali stipulati recentemente, la produzione dei tubi flessibili metallici, sarà notevolmente potenziata, e la distribuzione sarà accentrata presso la sede principale di Peschiera Borromeo (Milano), garantendo maggiore rapidità ed efficienza nella consegna in tutta Europa.

I tubi flessibili metallici sono realizzati con un’innovativa tecnologia che prevede onde parallele sagomate con passo stretto, Mec 0-senza treccia, Mec 1-con 1 treccia metallica e Mec 2-con 2 trecce metalliche di rinforzo.

Disponibili in una vasta gamma di misure, da 1/4 di pollice fino a 12 pollici, questi tubi saranno stoccati nei magazzini dello stabilimento di Peschiera Borromeo (MI), pronti per la distribuzione immediata.

L’espansione della capacità produttiva e di distribuzione, permetterà a Matec®Group di accelerare le procedure di evasione degli ordini, soddisfacendo anche le richieste più grandi e complesse in tempi ridotti. Questo sviluppo si inserisce in una strategia volta a consolidare la posizione dell’azienda sul mercato, confermando Matec Group come leader nel settore, grazie a prodotti certificati e conformi ai più severi standard di qualità richiesti dai grandi e medi processi industriali.

«Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo passo avanti per Matec®Group. Questa scelta strategica ci consentirà di offrire un servizio ancora più efficiente e veloce ai nostri clienti, garantendo allo stesso tempo la massima qualità dei nostri prodotti e il rispetto delle normative ambientali e di sostenibilità», ha dichiarato il Cavaliere Mario Orfei, CEO di Matec Group Srl.

Questa nuova patner-ship, rappresenta un importante traguardo per l’azienda e per i suoi clienti, che potranno contare su tempi di consegna ridotti e un’ampia disponibilità di prodotti di alta qualità, pronti per essere impiegati nei settori industriali più esigenti, come quello chimico, petrolchimico, criogenico, farmaceutico, e molti altri.

Matec®Group Srl continua così a rafforzare il suo ruolo di punto di riferimento nel settore della produzione di tubi flessibili, unendo innovazione, qualità e rispetto dell’ambiente.