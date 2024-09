Capelli: ecco quali sono le tendenze per l’autunno 2024

“Wellness & Gloss”: l’Hair Designer Salvo Filetti ci svela il nuovo trend dell’autunno per capelli sani e dalla lucentezza naturale

Wellness & Gloss è il concetto rivoluzionario promosso da Salvo Filetti, l’Hair Designer conosciuto come il migliore interprete dello stile Hair Made By Italy – un approccio all’hair styling sartoriale pensato per esaltare l’unicità di ogni donna – e come personalità di riferimento del settore con una community social affezionata. Un trend che segna una nuova era dell’hair styling e promuove una cura e un trattamento del capello che ne valorizzino la naturale luminosità, senza comprometterne la salute. “Dopo l’estate molte donne si trovano a dover riparare i danni causati dal sole e dai cristalli di sale. È importante trattare i capelli in modo rispettoso, adottando una filosofia di cura del capello, dal trattamento fino all’asciugatura, con uno styling che si caratterizza per una radice voluminosa e una lunghezza liscia e morbida, capace di esaltare la brillantezza naturale del capello” afferma Salvo Filetti, che ci svela i segreti per un hair look impeccabile per il rientro in città.

Routine di Cura Sana e Sostenibile

Avere rispetto dei propri capelli è il punto di partenza verso una bellezza sostenibile, ed è necessario incoraggiare una routine di cura dei capelli che rispetti l’ambiente e la salute del capello, soprattutto dopo l’estate. Per ripristinare la lucentezza del capello indebolito dal sole, è importante effettuare un trattamento lenitivo, che inizia con l’applicazione dalle radici di un olio al rosmarino, per stimolare e nutrire il cuoio capelluto. Si prosegue poi con una combinazione di acido ialuronico, acido lattico e siero pigmentato per aiutare a riparare e idratare i capelli, restituendogli vitalità e lucentezza. Una coccola per ripristinare i capelli inariditi da sole e salsedine.

Wellness & Gloss: la nuova era dello styling

La salute del capello è fondamentale, anche nello styling, ed è possibile ottenere un look finale che rispetti la sua autentica brillantezza grazie all’uso del giusto strumento. La nuova GHD Duet Blowdry, spazzola asciugacapelli 2 in 1 con Tecnologia Heat-Air Xchange™- è il tool ideale per ricreare uno styling x3 volte più voluminoso nel pieno rispetto della salute del capello senza danni termici. GHD Duet Blowdry regala un’asciugatura che rispetta la texture naturale dei capelli, senza effetto crespo, bilanciando il calore e la ventilazione, per garantire uno styling perfetto e che preserva il benessere dei capelli. Un tool che garantisce il 50% in più di lucentezza autentica e un finish naturale, permettendo di esplorare nuove tendenze di hair styling con sicurezza e facilità.

Nuovi volumi: il ritorno agli Anni ’70

All’attenzione per il benessere del capello si affianca la tendenza blow-dry ispirata agli anni ‘70 e caratterizzata da tagli scalati, con leggere stratificazioni per i tagli lunghi e per le medie lunghezze. Un look voluminoso, contraddistinto da un liscio corposo e dinamico e un volume importante alle radici e in grado di esaltare la bellezza naturale del capello. Grazie a GHD Duet Blowdry è possibile ricreare la silhouette delle acconciature delle dive degli anni ’70, mantenendo la brillantezza autentica del capello.