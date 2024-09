Cancro del polmone avanzato, amivantamab e lazertinib approvati in prima linea

Cancro del polmone avanzato, amivantamab e lazertinib approvati come trattamento di prima linea dall’agenzia Fda

La Food and Drug Administration ha approvato la combinazione di amivantamab e lazertinib, entrambi farmaci di Johnson & Johnson, per il trattamento di un tipo comune di tumore polmonare avanzato con determinate mutazioni genetiche.

Più precisamente, i due farmaci sono stati autorizzati per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con delezioni dell’esone 19 del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) o mutazioni della sostituzione dell’esone 21 L858R, rilevato da un test approvato dalla Fda.

Amivantamab è un anticorpo bispecifico diretto verso EGFR e MET che coinvolge il sistema immunitario e lazertinib è un TKI orale di terza generazione altamente selettivo e con penetrazione cerebrale. La combinazione dei due farmaci è l’unico regime multitarget che colpisce direttamente entrambe le mutazioni comuni dell’EGFR.

L’approvazione si basa sui risultati di uno studio, che prende il nome di MARIPOSA, che ha confrontato la combinazione dei due farmaci con osimertinib, l’attuale standard of care. La combinazione dei due farmaci di J&J ha ridotto il rischio di progressione del tumore o di morte del 30% rispetto al farmaco di confronto.

In un comunicato, J&J ha descritto il nuovo trattamento come il primo regime senza chemioterapia che ha dimostrato la superiorità rispetto a osimertinib in questo contesto.

“Questa approvazione è uno sviluppo cruciale per i pazienti affetti da NSCLC mutato in EGFR, che per troppo tempo hanno dovuto far fronte a esigenze insoddisfatte”, ha dichiarato Jill Feldman†, sopravvissuta al cancro del polmone e cofondatrice dell’EGFR Resisters, un gruppo di difesa dei pazienti. “Avendo assistito in prima persona alla notevole evoluzione del trattamento del tumore al polmone, questa pietra miliare profondamente importante offre un nuovo approccio terapeutico ai pazienti e alle loro famiglie. Sono entusiasta che un maggior numero di pazienti possa ora sperimentare i benefici in termini di sopravvivenza libera da progressione osservati nello studio MARIPOSA”.

Tuttavia, circa il 10% dei pazienti a cui sono stati somministrati amivantamab e lazertinib ha dovuto interrompere il trattamento a causa degli effetti collaterali, rispetto al 3% di quelli che hanno assunto osimertinib. Gli sperimentatori hanno anche messo in luce un segnale di sicurezza di eventi tromboembolici venosi. Di conseguenza, l’Fda richiede che i pazienti ricevano un’anticoagulazione profilattica durante i primi mesi di terapia con il regime di amivantamab e lazertinib.

Dal punto di vista della concorrenza, anche lo standard di confronto potrebbe essere cambiato da quando J&J ha condotto il suo studio. I test condotti da AstraZeneca hanno ora dimostrato che la combinazione di osimertinib con la chemioterapia può migliorare la sopravvivenza libera da progressione rispetto al solo osimertinib.

Studio MARIPOSA

L’approvazione dell’FDA si basa sui risultati positivi dello studio di Fase 3 MARIPOSA, che ha dimostrato che amivantamab più lazertinib ha ridotto il rischio di progressione della malattia o di morte del 30% rispetto a osimertinib (sopravvivenza mediana libera da progressione [PFS]: 23,7 mesi contro 16,6 mesi) nel trattamento di prima linea di pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con delezioni dell’esone 19 dell’EGFR o mutazioni di sostituzione dell’esone 21 L858R.

La durata mediana della risposta (DOR), un endpoint secondario dello studio, è stata superiore di nove mesi con amivantamab più lazertinib rispetto a osimertinib (25,8 mesi contro 16,7 mesi).

MARIPOSA (NCT04487080), che ha arruolato 1.074 pazienti, è uno studio randomizzato di Fase 3 che valuta amivantamab in combinazione con lazertinib rispetto a osimertinib e rispetto a lazertinib da solo nel trattamento di prima linea di pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con delezioni o mutazioni sostitutive dell’esone 19 di EGFR.

L’endpoint primario dello studio è la PFS (secondo le linee guida RECIST v1.1) valutata da una revisione centrale indipendente in cieco (BICR). Gli endpoint secondari includono OS, tasso di risposta globale (ORR), DOR, seconda sopravvivenza libera da progressione (PFS2) e PFS intracranica.

I risultati di MARIPOSA sono stati presentati per la prima volta al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica del 2023 e sono stati recentemente pubblicati su The New England Journal of Medicine. I risultati presentati al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology del 2024 e pubblicati su Annals of Oncology hanno dimostrato il significativo beneficio della combinazione per i pazienti che presentano almeno una caratteristica ad alto rischio, che rappresenta l’85% di tutti i casi di NSCLC mutato con EGFR.

I dati di follow-up a lungo termine di MARIPOSA saranno presentati al Congresso Mondiale sul Cancro Polmonare (WCLC) dell’Associazione Internazionale per lo Studio del Cancro Polmonare (IASLC) che si terrà a settembre.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule

Il carcinoma polmonare non a piccole cellule, o NSCLC, è la forma più comune di questo tipo di tumore. Spesso questi tumori sono spinti alla crescita da mutazioni nel gene EGFR.

Il tumore del polmone è la principale causa di mortalità per cancro in tutto il mondo, con 1,8 milioni di decessi ogni anno, e il NSCLC rappresenta l’80-85% di tutti i casi. Tra i pazienti con NSCLC mutato in EGFR, tra il 25 e il 39% non riceve mai una terapia di seconda linea, a causa della progressione della malattia e della mancanza di opzioni terapeutiche. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è inferiore al 20% per tutte le persone con NSCLC avanzato mutato in EGFR trattate con l’attuale monoterapia standard di cura con TKI.

I meccanismi di resistenza acquisiti dopo la monoterapia con TKI rendono più difficile il trattamento successivo.