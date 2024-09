“Bronx” di Olivier Marchal stasera su Rai 4: la trama del film

Prosegue su Rai 4 il ciclo di film dedicato al regista e attore Olivier Marchal. Questa settimana è la volta dell’action/crime “Bronx”: la trama del film

Venerdì 27 settembre alle 21.20 prosegue su Rai 4 il ciclo di film dedicato al regista e attore Olivier Marchal. Questa settimana è la volta dell’action/crime “Bronx”, presentato in prima visione. L’indagine per una strage in un bar di Marsiglia viene affidata alla squadra anti-crimine guidata dall’agente Vronski, costretto a collaborare con l’odiata sezione rivale della BRB (Brigade de Répression du Banditisme).

La nomina come nuovo direttore di polizia di Ange Leonetti renderà ancora più complicata l’indagine, dal momento che l’uomo ha diversi scheletri nell’armadio. Marchal adotta in “Bronx” uno stile più nervoso in confronto ai suoi lavori precedenti e immerge l’azione in un contesto metropolitano che sembra riecheggiare quello de “Il braccio violento della legge” di William Friedkin. Libero da una narrazione cronologica e da una linea narrativa unitaria, l’autore gioca con i tempi e affolla la storia di eventi e personaggi, realizzando il suo film più moderno e audace.