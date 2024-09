Bpco: identificati fattori predittivi di aderenza alla terapia inalatoria

Tra i fattori legati a migliore aderenza ai farmaci inalatori per la Bpco: età avanzata, un maggior numero di inalatori in terapia di mantenimento e l’uso di prednisone in cronico

Razionale e disegno dello studio

“L’aderenza ai farmaci inalatori per la Bpco è un argomento complesso, legato a fattori specifici del farmaco e a variabili che contribuiscono alla non aderenza involontaria e intenzionale – scrivono i ricercatori nell’introduzione allo studio”. Ciò premesso, l’aderenza ottimale ai farmaci inalatori nei pazienti con Bpco rappresenta ancora oggi una sfida.

L’obiettivo del nuovo studio è stato quello di esaminare le caratteristiche sociodemografiche e cliniche e le convinzioni sui farmaci associate all’aderenza misurata con dati autoriferiti e con quelli provenienti dalle farmacie.

Attingendo ai dati di uno studio prospettico di coorte osservazionale, i ricercatori hanno condotto un’analisi trasversale su 269 veterani di guerra Usa (età media, 69,6 anni; 96,3% uomini; FEV1 medio: 43,1% del valore predetto) con Bpco per determinare l’impatto delle caratteristiche sociodemografiche, delle caratteristiche cliniche e delle convinzioni sui farmaci sull’aderenza all’inalatore di mantenimento.

I ricercatori hanno raccolto dati sulle caratteristiche sociodemografiche e cliniche dei pazienti tramite questionari. Per rilevare le convinzioni sui farmaci, è stato utilizzato il Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ).

L’aderenza è stata autoriferita da ciascun partecipante allo studio e misurata attraverso la scala Adherence to Refills and Medications Scale (ARMS). Inoltre, per misurare l’aderenza in farmacia è stato utilizzato il punteggio ReComp, basato sui dati delle erogazioni di farmaci legate a prescrizioni ripetute.

La maggior parte dei partecipanti allo studio aveva utilizzato un inalatore per la somministrazione di ICS in combinazione con un LABA (69,5%) o un LAMA (67,3%).

Quando si è misurata l’aderenza ai farmaci inalatori per la Bpco attraverso la scala ARMS, è emerso che il 38,3% dei veterani aveva raggiunto l’aderenza alla terapia prescritta, e lo stesso è stato osservato quando si utilizzava il punteggio ReComp, con il 38,3% dei veterani considerati aderenti. L’aderenza alla terapia sia in riferimento alla scala ARMS che al punteggio ReComp è stata raggiunta dal 17,8% della coorte in toto.

Risultati principali

Tra i fattori legati ad una maggiore aderenza alla terapia secondo la scala ARMS identificati grazie ad un modello di regressione lineare multivariabile aggiustato per 11 variabili significative (riscontrate in un’analisi precedente aggiustata solo per il sito di studio) vi erano un aumento dell’età di 10 anni e un maggior numero di inalatori utilizzati per la terapia di mantenimento.

I ricercatori hanno continuato a osservare una relazione tra un numero maggiore di inalatori di mantenimento utilizzati e una maggiore aderenza, questa volta secondo ReComp, in un modello aggiustato per cinque variabili significative. In questo modello è stato riscontrato anche un legame tra l’utilizzo di prednisone in cronico e una maggiore aderenza a ReComp.

Passando alle convinzioni sui farmaci, è stata riscontrata una relazione significativa tra i punteggi elevati del BMQ specifico per la Bpco e la minore aderenza alla scala ARMS, mentre il punteggio del BMQ non era significativamente legato all’aderenza al ReComp.

I ricercatori hanno osservato che le preoccupazioni riguardavano la sicurezza dei farmaci e la “scarsa comprensione della necessità di un uso regolare dell’inalatore di mantenimento”.

Riassumendo

In conclusione, “…l’aderenza alla terapia – misurata sia in farmaci che in base ai dati autoriferiti dai pazienti – possono misurare aspetti distinti dell’aderenza ed essere influenzati da fattori diversi – scrivono i ricercatori nelle conclusioni del lavoro -. Comprendere queste differenze potrebbe rivelarsi utile ai ricercatori e ai medici per formulare ipotesi sugli studi sull’aderenza e per migliorare l’aderenza ai farmaci inalatori per la Bpco”.

