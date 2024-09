Valentino Rossi contro Marquez: “Non capisco la Ducati, per Bagnaia sarà difficile”

Valentino Rossi contro Marquez: la staccata dell’ex campione colpisce di sponda la Ducati, che lo ha scelto come pilota ufficiale della prossima stagione

Valentino Rossi contro Marquez, puntata ennesima. Stavolta però la staccata dell’ex campione colpisce di sponda la Ducati, che lo ha scelto come pilota ufficiale della prossima stagione. Dovrà dividere il box con il rivale Bagnaia. “Ho un’opinione molto forte su di lui e non la cambierò mai”, ha detto Rossi in un’intervista a Mcn.

“Potrebbe essere difficile per Pecco. Ad essere onesti, non ho capito tutta la storia. Pensavo che Jorge Martín sarebbe stato in Ducati l’anno prossimo. Ma Pecco è preparato. È l’attuale due volte campione del mondo MotoGP e quest’anno sta lottando di nuovo per il suo terzo titolo. Sarà interessante vedere come va questa convivenza. A parte questo, non credo che Pecco avesse bisogno di avere Marquez al suo fianco per dimostrare di essere il numero uno“.

“La conseguenza di questa scelta è anche il passaggio dalla Pramac alla Yamaha e la partenza di Jorge Martín, Bastianini e Bezzecchi. Ducati aveva stabilito un sistema interessante, con una piramide che permetteva ai giovani piloti di progredire e sognare di entrare un giorno nel team ufficiale. Così Pecco Bagnaia ha scalato i gradini, e così anche Martin e Bezzecchi speravano di arrivarci. Poi, improvvisamente, Ducati ha deciso di mettere Marquez sulla moto ufficiale. È normale che i giovani piloti che sono stati fedeli al marchio per anni si sentano traditi… È normale per loro pensare che la scelta di Marquez sia uno scherzo. Così Martin, Bezzecchi e Bastianini sono andati altrove”.