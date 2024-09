Tumore al seno Her 2 low e ultralow, Ema convalida domanda per trastuzumab deruxtecan

Tumore al seno Her 2 low e ultralow, l’Ema convalida la domanda di approvazione per trastuzumab deruxtecan in monoterapia

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha convalidato la domanda di variazione di tipo II per Enhertu (trastuzumab deruxtecan) come monoterapia per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario HER2 low non resecabile o metastatico (definito come IHC 1+ o IHC 2+/ISH-) o HER2 ultralow (definito come IHC 0 con colorazione della membrana) che hanno ricevuto almeno una terapia endocrina nel contesto metastatico.

Il farmaco è un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) diretto verso HER2, scoperto da Daiichi Sankyo e sviluppato e commercializzato congiuntamente da Daiichi Sankyo e AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN).

La convalida conferma la completezza della domanda e avvia il processo di revisione scientifica da parte del Comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA. La domanda si basa sui dati dello studio di fase 3 DESTINY-Breast06, presentati come sessione orale avanzata al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (#ASCO24).

“Questa presentazione si basa sull’indicazione esistente per Enhertu in pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2 low e un’approvazione estesa consentirebbe di utilizzarlo potenzialmente in un contesto patologico più precoce e in una popolazione di pazienti più ampia che ora include HER2 ultralow”, ha dichiarato Ken Takeshita, Global Head, R&D, Daiichi Sankyo. “Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con l’Ema per portare questo farmaco a un numero maggiore di pazienti nell’UE”.

Il tumore al seno è il secondo tumore più comune e una delle principali cause di morte per cancro in tutto il mondo. Nel 2022 sono stati diagnosticati più di due milioni di casi di tumore al seno, con oltre 665.000 decessi a livello globale. In Europa, ogni anno vengono diagnosticati circa 557.000 casi di tumore al seno. Mentre i tassi di sopravvivenza sono elevati per coloro a cui viene diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale, solo circa il 30% delle pazienti a cui viene diagnosticato o che progredisce verso la malattia metastatica è destinato a vivere cinque anni dopo la diagnosi.

HER2 è una proteina tirosin-chinasica che promuove la crescita, espressa sulla superficie di molti tipi di tumori, tra cui il cancro al seno. Le pazienti con alti livelli di espressione di HER2 (IHC 3+ o IHC2+/ISH+) sono classificate come HER2 positive e trattate con terapie mirate a HER2, e rappresentano circa il 15-20% di tutti i tumori della mammella.

Storicamente, i tumori non classificati come HER2 positivi sono stati classificati come HER2 negativi, nonostante il fatto che molti di questi tumori presentino ancora un certo livello di espressione di HER2 Si stima che circa il 60%-65% dei tumori al seno HR positivi, HER2 negativi, siano HER2 low e potenzialmente un ulteriore 25% potrebbe essere HER2 ultralow.

Le terapie endocrine sono ampiamente utilizzate nelle prime linee di trattamento del carcinoma mammario metastatico HR positivo. Tuttavia, dopo due linee di terapia endocrina, i risultati di efficacia di questa terapia sono spesso limitati. L’attuale standard di cura dopo la terapia endocrina è la chemioterapia, che è associata a tassi di risposta scarsi ed esiti sfavorevoli.

Prima dell’approvazione di Enhertu dopo la chemioterapia nel carcinoma mammario metastatico a bassa espressione di HER2, basata sullo studio DESTINY-Breast04, non esistevano terapie mirate approvate specificamente per le pazienti con bassa espressione di HER2. Non esistono terapie mirate approvate specificamente per le pazienti con espressione di HER2 ultralow.