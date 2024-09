Star Tap Smart Water System Nims per un’acqua più pura

Nims presenta il nuovo Star Tap Smart Water System: il sistema innovativo attraverso il quale arriva nelle case di tutta Italia una nuova idea di acqua

Idratarsi correttamente è fondamentale per il nostro organismo: l’acqua è vita, crescita e benessere, nutre le cellule, idrata e depura il corpo e regola le funzioni vitali. Con le novità distribuite in esclusiva dall’azienda Nims, da oggi l’acqua diventa anche smart.

Nims presenta il nuovo Star Tap Smart Water System: il sistema innovativo attraverso il quale arriva nelle case di tutta Italia una nuova idea di acqua smart, un’acqua più pura, comunque la si voglia. A casa e in ufficio, per bere e per cucinare, l’acqua si utilizza ogni giorno. Per questo è importante che sia il più sicura possibile, buona e adatta a tutti i gusti, che non impatti sull’ambiente che ci circonda e faccia risparmiare tempo, spazio ed energia.

I nuovi prodotti della gamma Star Tap Smart Water System sono tutti Made in Italy e permettono di ottenere un’acqua più pura, eliminando i batteri e/o microfiltrando quanto proviene dalla rete idrica, e anche di personalizzare l’acqua, nel gusto e nella temperatura, grazie a innovativi ed efficienti frigogasatori di design. Il tutto nel rispetto dell’ambiente e andando incontro alle esigenze di comodità, praticità e risparmio di ogni consumatore.

Nims offre infatti un’accurata selezione di proposte in grado di soddisfare tutte le necessità, attraverso un approccio sartoriale: non solo vengono appagati i bisogni relativi all’erogazione dell’acqua – fredda o a temperatura ambiente, liscia o frizzante – ma le varie soluzioni Star Tap incontrano preferenze diverse anche dal punto di vista degli ingombri all’interno degli spazi domestici e di lavoro. Il sistema Star Tap Smart Water System si declina in un ricco ventaglio di soluzioni, tutte accomunate dalla volontà di offrire al consumatore moderno l’acqua come la desidera, nella massima tranquillità e comodità.

Star Tap Essential è il nuovo filtro multistrato che svolge un’azione di filtraggio e depurazione rendendo l’acqua della rete idrica tre volte più pura: per il consumatore, per il pianeta, per le pietanze della cucina; inoltre, è potenziato dalla tecnologia della lampada UVC che, attivandosi, permette di trasformare l’acqua del rubinetto in un’acqua più sicura, come se sgorgasse direttamente da una sorgente di alta quota; ha infatti una funzione battericida che elimina il 99,9% dei batteri.

Star Tap ha creato inoltre una gamma di frigogasatori di design che permette di ottenere acqua microfiltrata come più si preferisce: nel gusto – liscia, frizzante, leggermente frizzante – e nella temperatura – a temperatura ambiente o fredda – consentendo così, oltre alla massima personalizzazione, un minor impatto sull’ambiente e sul portafoglio, grazie anche alle bombole CO2 ricaricabili:

– Star Tap Extra è il frigogasatore efficace ed efficiente che dà la possibilità di scegliere il tipo di acqua da erogare, integrandosi comodamente in un pratico angolo della cucina;

– Star Tap Extra SL: è il frigogasatore da installare Sotto Lavello che, grazie ai pulsanti touch presenti direttamente sul rubinetto in dotazione, eroga un’acqua buona, dal gusto e della temperatura desiderata senza ingombro sul piano di lavoro;

– Star Tap Evolution è il frigogasatore top di gamma, dotato di un display a colori touch che permette di erogare la tipologia di acqua che si vuole, quando si vuole e personalizzando fino a quattro preferenze diverse. Vanta inoltre la tecnologia della lampada UVC con funzione battericida che elimina il 99,9% dei batteri.

Tecnologia innovativa e design elegante per un’esperienza davvero unica: Star Tap Evolution soddisfa tutti i gusti memorizzando fino a 4 profili diversi, che possono essere personalizzati in base alle proprie preferenze. Inoltre, grazie alla funzione “dosaggio per bevande” è possibile erogare con precisione il quantitativo d’acqua perfetto per ogni creazione. Le bevande create con acqua microfiltrata sono un modo eccellente per dissetarsi senza rinunciare a tutto il gusto di una preparazione rinfrescante, preparata comodamente a casa sfruttando al meglio le proprietà dell’acqua di alta qualità e l’acqua frizzante.

Infine, Star Tap Pro è la soluzione pensata per gli ambienti di lavoro che permette anche in ufficio di gustare all’istante un’acqua più salubre, dal gusto e della temperatura desiderata, e così facendo di vivere al meglio la dimensione lavorativa.

Con Star Tap Smart Water System Nims propone una gamma completa ed esclusiva di prodotti per avere sempre a disposizione in famiglia e in ufficio acqua di primissima qualità. A questo si aggiunge un servizio completo fondato sul rapporto umano più autentico e sulla responsabilità di soddisfare le esigenze delle persone. Il valore aggiunto del servizio Nims si deve infatti al Personal Shopper: professionista competente e formato dall’azienda che, illustrando le differenti proposte Star Tap, aiuterà i consumatori a trovare la migliore soluzione in risposta alle proprie necessità.

Sapiente esperto che sa consigliare e supportare con professionalità, è la figura capace di illustrare nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche e i vantaggi dell’offerta Nims, affiancando il consumatore non solo nell’esperienza d’acquisto ma anche nelle fasi successive.

La grande expertise, nata dalla preparazione e dalla formazione ad hoc che il professionista riceve, unita alla disponibilità nel soddisfare qualsiasi esigenza sopraggiunta durante il consumo dei prodotti, rende i Personal Shopper Nims veri e propri punti di riferimento per il cliente, che sa sempre a chi rivolgersi.