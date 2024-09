Royal Caribbean avrà una quarta nave della Icon Class

Il gruppo Royal Caribbean ha annunciato di aver siglato un accordo con il cantiere finlandese Meyer Turku per la costruzione di una quarta nave della Icon Class

Il gruppo Royal Caribbean ha annunciato di aver siglato un accordo con il cantiere finlandese Meyer Turku per la costruzione di una quarta nave della Icon Class, con consegna prevista per il 2027. L’accordo include anche opzioni per la costruzione di una quinta e una sesta nave della stessa classe.

Jason Liberty, presidente e CEO del gruppo, ha espresso entusiasmo per l’espansione della Icon Class, sottolineando il successo straordinario ottenuto dalla Icon of the Seas, lanciata all’inizio di quest’anno, e dall’attesa per la Star of the Seas, prevista per il 2025. Liberty ha evidenziato come la Icon of the Seas abbia rivoluzionato l’esperienza delle vacanze in crociera, superando le aspettative sia in termini di soddisfazione degli ospiti che di performance finanziarie.

Il Primo Ministro finlandese, Petteri Orpo, ha accolto con favore la notizia, evidenziando l’importanza della partnership a lungo termine tra Royal Caribbean e Meyer Turku per l’economia e l’occupazione in Finlandia. Questo accordo è visto come un riconoscimento della forza del cluster marittimo finlandese e della qualità dei suoi cantieri navali.

Tim Meyer, CEO di Meyer Turku, ha definito questo ordine un passo fondamentale per il futuro della cantieristica navale in Finlandia. Ha elogiato la Icon of the Seas come un capolavoro di architettura navale, efficienza energetica e esperienza cliente, sottolineando l’innovazione e il ruolo di leadership del cantiere nella transizione ecologica dell’industria marittima.

Con questo nuovo ordine, Meyer Turku avrà costruito 21 navi per Royal Caribbean Group nell’arco di 28 anni. Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean International, ha concluso affermando che la Icon of the Seas è solo l’inizio di un nuovo capitolo nell’industria delle crociere, con l’obiettivo di continuare a creare esperienze indimenticabili per i clienti.