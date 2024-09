Previsioni meteo 26 settembre 2024: maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 settembre 2024: piogge e temporali sulle regioni settentrionali, migliora il tempo al Centro e al Sud

Ultimi giorni di settembre con condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo al Nord dove nella giornata di oggi avremo ancora piogge e temporali, specie sulle regioni occidentali. Discorso diverso al Centro e al Sud, dove il tempo inizierà gradualmente a migliorare. Sarà il preludio a una rimonta di un campo di alta pressione che riporterà bel tempo su tutta l’Italia nel corso del weekend. Anche per l’inizio ottobre sembra dunque che possano tornare condizioni meteo stabili e temperature più miti ma con il maltempo in agguato sempre nella prima decade del prossimo mese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con precipitazioni diffuse su tutti i settori. In serata instabilità in ulteriore aumento con fenomeni diffusi, temporali anche intensi al Nord-Ovest con possibili nubifragi. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata piogge e temporali in arrivo sulla Toscana, asciutto altrove con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, asciutto con cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio qualche pioggia sulla Puglia, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnvano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .