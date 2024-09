Nelle librerie per Fanucci “Madre Atena” di Miles Cameron

Nel nuovo romanzo di Miles Cameron, nelle profondità oscure dello spazio, qualcosa ha preso di mira le grandi navi madri…

Con le loro vaste stive di carico e un equipaggio che potrebbe riempire una città, le navi madri sono la linfa vitale dello spazio occupato dagli umani, poiché trasportano un volume – e un valore – inimmaginabile di merci dalla City, la più grande orbitale umana, fino a Tradepoint per commerciare in xenoglas con una specie aliena. Il sogno di Marca Nbaro è sempre stato quello di realizzare l’impossibile: fuggire dalla sua infanzia trascorsa in orfanotrofio e avventurarsi nello spazio. Grazie a migliaia di ore di simulazioni, impegno, dedizione e dopo essersi liberata di ogni brandello della sua vecchia vita per forgiarne una nuova, riesce a entrare nell’equipaggio della nave madre Atene. Sebbene sia salita a bordo con una falsa identità, lasciarsi alle spalle il passato – e i suoi scandali – non può certo essere così semplice. Nella tradizione della fantascienza galattica, sulle orme di serie cult come Guerre Stellari, Star Trek, e The Expanse di James S.A. Corey, una nuova space opera in cui la giovane protagonista cerca di inseguire i propri sogni grazie a una spiccata intelligenza e alla volontà di fare i conti con il proprio passato.