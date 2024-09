La decima stagione di “Hawaii Five-O” è su Rai 4 con nuovi episodi: la trama

Prosegue stasera su Rai 4 la decima stagione di “Hawaii Five-0” con gli episodi “Passaggio fatale”, “Lo scambio” e “Schiavi d’amore”: la trama

Prosegue su Rai 4, giovedì 26 settembre in prima serata, alle 21.20, l’appuntamento con la serie poliziesca “Hawaii Five-0”. Questa settimana si vedranno gli episodi 14, 15 e 16 della decima stagione. Nell’episodio 14, intitolato “Passaggio fatale”, poco dopo che Danny incontra al bar la ragazza dei suoi sogni, si ritrovano coinvolti in un incidente automobilistico potenzialmente fatale in una zona lontana dai soccorsi e senza campo.

Nell’episodio 15, intitolato “Lo scambio”, la nipote di Grover, Siobhan, scompare dall’Accademia di polizia e si scopre che il suo ragazzo Endo, anche lui recluta di polizia, è un membro sotto copertura della Yakuza e figlioccio di Kenji.

Nell’episodio 16, intitolato “Schiavi d’amore”, a San Valentino, Tani e Noelani sono tenuti in ostaggio durante una rapina in un minimarket. I due rapinatori, marito e moglie, hanno bisogno di soldi per fare degli esami clinici costosi per via della malattia del marito. Inoltre, Five-0 indaga sull’omicidio di un diplomatico thailandese avvenuto nella sua casa.