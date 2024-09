In libreria “Il ministero della guerra sporca” di Damien Lewis

Nel libro di Damien Lewis la storia inedita dell’esercito privato voluto da Winston Churchill durante la Seconda guerra mondiale

Il mondo era in guerra e il capitano March-Phillipps, veterano della battaglia di Dunkerque, stava guidando un gruppo di disperati tagliagole in una missione sino ad allora mai tentata.

«Damien Lewis è uno storico attento e un narratore nato». – Lee Child

«Il libro di Lewis funziona con gli stessi principi del SOE: viaggia leggero, colpisce punti vitali ed è estremamente efficace. Lewis racconta tutto come se stesse scrivendo un thriller». – Steve Donoghue

«Una delle vicende più straordinarie nella storia delle operazioni delle forze speciali». – Daily Express

Questa è la storia inedita dell’esercito privato voluto da Winston Churchill (con l’aiuto di Ian Fleming, il padre di 007) durante la Seconda guerra mondiale, un manipolo di corsari che agì sull’esempio di quelli assoldati da Elisabetta I nel XVI secolo per contrastare il dominio spagnolo dei mari. Quando la Francia cadde in mano ai nazisti nella primavera del 1940, il Primo ministro ordinò allo Special Operations Executive di sviluppare unità militari segrete in grado di operare dietro le linee nemiche al di là di ogni regola e morale. Per fare ciò occorrevano non soldati ma temerari con una naturale vocazione alla violenza: clandestini non riconosciuti dal governo che li avrebbe abbandonati al loro destino in caso di fallimento. Damien Lewis ricostruisce, sulla base di documenti finora inediti, le avventure di queste unità segrete, composte da criminali, ladri, scampati alla forca, dalle prime missioni alla morte del loro comandante, in Italia, a poche settimane dalla fine della guerra. La prima unità era comandata da Gus March-Phillipps, un eccentrico britannico di nobili natali votato alla violenza, e da un giovane aristocratico danese, bello e assetato di sangue, Anders Lassen. Dedito alle anfetamine, questo piccolo esercito di sociopatici azzardò la primissima delle operazioni speciali di Churchill: sequestrare le navi naziste nel porto di Fernando Poo, nell’Africa occidentale. Da allora le imprese divennero sempre più audaci, e Lewis le racconta seguendo un avvincente filo narrativo che il regista Guy Ritchie ha trasposto in versione cinematografica nel 2024.