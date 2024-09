In Any Case svela la sua limited edition in collaborazione con Uglycakes

In Any Case ha realizzato una limited edition dei suoi iconici beauty case in collaborazione con la rinomata bakery UglyCakes

Settembre è il mese della bellezza, ma anche quello in cui tutto torna alla normalità. E in occasione della Milano Beauty Week, In Any Case ha preparato una sorpresa speciale! Certo, settembre può sembrare un grande scoglio: rientro dalle vacanze, ritorno alla routine e l’estate che finisce. Ma perché non affrontarlo con un pizzico di ironia e sarcasmo?

Per celebrare il suo debutto ufficiale a Milano, In Any Case ha realizzato una limited edition dei suoi iconici beauty case in collaborazione con la rinomata bakery UglyCakes®, nata nel 2020 dall’idea di Veronica Boienti di voler creare prodotti non troppo belli, personalizzati, pieni di sostanza e significato.

Questi beauty set, con i loro claim pungenti, sono il modo perfetto per dire al mondo come ti senti davvero e per affrontare il rientro con stile e un sorriso sarcastico, perché un po’ di humor non guasta mai!

La limited edition, con il suo spirito unico, è disponibile esclusivamente nel pop up store da giovedì 26 a domenica 29 settembre – dalle 11:00 alle 20:00 – in Via San Fermo 5, Milano .

In Any Case , il primo beauty brand di set da viaggio Made in Italy e sostenibile, propone due tipologie di set di bellezza – Urban e Wanderlust – entrambi composti da prodotti naturali, vegani e cruelty-free , adatti ad ogni tua avventura. E’ il compagno perfetto per chi ama viaggiare, fare sport o semplicemente vivere la vita di tutti i giorni con praticità e stile. Ogni beauty case è completo di tutto il necessario per essere sempre pronto da mettere in valigia, nella borsa o nello zaino.

In Any Case e UglyCakes® celebrano l’avventura della scoperta e la bellezza dell’imperfezione. Entrambi i brand condividono la filosofia che la vera bellezza risiede nell’unicità e nell’autenticità.

E non finisce qui…

ti aspettiamo giovedì 26 luglio dalle ore 18:30 per un aperitivo accompagnato da

musica e divertimento, per dare il via a questo evento imperdibile!

Un’opportunità per scoprire il brand e la limited edition in un’atmosfera unica, nel cuore di Brera.

SOSTENIBILITA’: DAL FLACONE, AL CASE, FINO AGLI INGREDIENTI

Dagli ingredienti, al packaging, ai flaconi, fino alla filiera e la produzione : è tutto attentamente pensato e studiato con cura per la salvaguardia del nostro Pianeta. In Any Case vuole dare vita al miglior prodotto possibile in termini di qualità, usabilità e comodità e con il minor impatto ambientale possibile: tutte le formulazioni dei prodotti sono realizzate con materie prime naturali, vegane e cruelty free e i beauty case sono fatti di poliuretano termoplastico riciclato (TPU). I flaconi, invece, sono realizzati in bioplastica 100% riciclabile e rinnovabile certificata I’m Green™ , ottenuta dalla canna da zucchero .

Ma anche l’imballaggio vuole la sua parte: grazie alla partnership con Mov o , il primo sistema in Italia di imballaggi riutilizzabili e spedizioni circolari, ogni spedizione avviene in modo sostenibile. Ogni imballaggio è riutilizzabile fino a 20 volte . Una volta ricevuto il proprio acquisto, basta richiudere l’imballaggio a forma di busta e inserirlo nella cassetta delle poste più vicina… Movo si occuperà del resto!

SET URBAN O SET WANDERLUST: A OGNUNO IL SUO!

Due diversi formati che si adattano alla dinamicità e diversità del mondo moderno: Urban è il beauty set più piccolo pensato per i viaggi brevi o weekend prolungati e la vita di tutti i giorni, mentre Wanderlust è il set più grande, perfetto per le vacanze o da portarsi in palestra.

Tutti e due i formati hanno al loro interno sette prodotti mini-size : shampoo, balsamo, bagnoschiuma, detergente viso, crema viso, crema corpo e crema mani, tutti con un formato conforme alle norme per l’imbarco e i controlli di sicurezza. Lasciati ispirare e preparati a partire!

La profumazione è uguale per ogni prodotto ed è unisex: note di testa travolgenti di arancia dolce, prugna Mirabelle e cocco, un cuore di gelsomino, fiori di mandorlo e gardenia e, in chiusura, un fondo di bacche di vaniglia, mandorla dolce, sandalo cremoso, cedro e muschio…il tutto 100% naturale!

SET URBAN ​ Il set Urban è sempre pronto nel momento bisogno, che tu stia scendendo le scale dell’hotel per andare a fare colazione o mentre stai mescolando il tuo shaker proteico post-allenamento. Tutto il set è racchiuso all’interno di un beauty case compatto, elegante e pronto per passare i controlli di sicurezza in aeroporto. I tubi sono super compatti e i tappi sono anti-perdite, così non ci saranno brutte sorprese quando aprirai il bagaglio all’arrivo in hotel o in palestra. Ogni elemento del set è realizzato con ingredienti naturali, vegani e cruelty-free e con packaging green riciclabili. Ogni set Urban contiene: Beauty case in TPU riciclato, Shampoo [20ml], Balsamo [20ml], Bagnoschiuma [20ml], Detergente Viso [20ml], Crema Viso 24h [10ml], Burro Corpo [20ml], Crema Mani [20ml]. Colori: Indigo Green, Gold Magenta Prezzo: €35

SET WANDERLUST Con Wanderlust avrai sempre con te tutto ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno: dopo una giornata di sole e mare per idratare la pelle o in un momento di relax durante una rimpatriata a casa dei tuoi parenti (pazienza extra non inclusa!). Wanderlust è il set giusto per avere grandi cose in un piccolo beauty case pronte per seguirti nella tua prossima avventura e c’è spazio a sufficienza anche per tutti gli altri tuoi must-have. Ogni suo elemento è stato realizzato con ingredienti naturali, vegani e cruelty-free e con packaging green riciclabili. Ogni set Wanderlust contiene: Beauty case in TPU riciclato, Shampoo [50ml], Balsamo [50ml], Bagnoschiuma [50ml], Detergente Viso [30ml], Crema Viso 24h [20ml], Burro Corpo [50ml], Crema Mani [50ml]. Colori: Cyan Yellow, Purple Blue Prezzo: €55