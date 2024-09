Federico Patti è il nuovo direttore della logistica di Unieuro

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, annuncia la nomina di Federico Patti a Logistics Director

Dopo un percorso di successo in azienda, iniziato nel 2021 come Head of Process & Engineering, Federico assume questo nuovo incarico, subentrando a Luigi La Vista, con l’obiettivo di guidare il continuo sviluppo della funzione logistica e distributiva di Unieuro. Nel suo precedente ruolo, ha dimostrato grande competenza nell’avviare la trasformazione digitale dei flussi di supply chain, ottimizzando i processi della catena di approvvigionamento in risposta allo sviluppo del canale web e alle nuove esigenze dell’omnicanalità, in cui la logistica assume elemento abilitatore.

La nomina di Federico Patti, laureato in Architettura presso l’Università di Parma e forte di un’esperienza decennale nella gestione di operazioni logistiche e supply chain, maturata anche grazie l’avviamento delle operations in Italia per i più importanti marketplace e pure player internazionali nell’ambito dell’elettronica di consumo, fashion e luxury, consolida ulteriormente la squadra manageriale di Unieuro.