A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla delle malattie reumatologiche

Focus sulle malattie reumatologiche a “Elisir”, il programma di approfondimento sanitario su Rai 3. Insonnia e cortisone altri temi della puntata

Si occuperà in apertura di malattie reumatologiche, caratterizzate da infiammazione e dolore, la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 26 settembre alle 10.30 su Rai 3. Quanti tipi ne esistono? Quali sono i fattori di rischio e quali le cure? Ne parlerà in studio il professor Carlo Selmi, responsabile di Reumatologia e Immunologia Clinica presso l’Ospedale Humanitas di Milano e docente alla Humanitas University.

Lo spazio successivo sarà dedicato all’insonnia: quali sono le cause scatenanti? Può dipendere dallo stress e da cattive abitudini? Quando diventa necessario ricorrere ai farmaci? Risponderà a questa e ad altre domande il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Come e dove conservare i diversi alimenti per preservarne al meglio le proprietà? Come comportarsi se troviamo nella dispensa confezioni scadute? Ne parlerà il professor Antonello Paparella, ordinario di Microbiologia all’Università di Teramo.

Infine, si farà chiarezza sul cortisone, il capostipite dei farmaci antinfiammatori: è vero che può dare disturbi dell’umore? E che differenza c’è tra le diverse molecole? Approfondirà l’argomento Claudia Felici, medico di famiglia.