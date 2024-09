Vision di Salomon è la prima scarpa da trail running con suola riciclabile

Vision utilizza un’intersuola e una suola in TPU mono-materiale che possono essere separate e riciclate per produrre scarponi da sci, riducendo la sua impronta di carbonio

Vision vanta un’intersuola infiniFOAM e una suola contaGRIP, entrambe realizzate con un TPU completamente riciclabile, che offre un’ammortizzazione confortevole e duratura, oltre a una presa precisa su qualsiasi terreno, specialmente in condizioni fangose.

“La principale sfida nello sviluppo di Vision è stata trovare un modo per realizzare una suola aderente utilizzando solo TPU”, spiega Thibaut Poupard, Innovation Program Manager presso Salomon. “Le scarpe da trail running di Salomon solitamente utilizzano la gomma, quindi abbiamo dovuto cercare nuove soluzioni e creare forme e posizionamenti specifici dei tasselli, testati sia nei nostri laboratori sia sui sentieri delle Alpi francesi. Il risultato è una suola che performa allo stesso livello della Sense Ride 5!”.

L’intersuola utilizza la stessa tecnologia dell’INDEX.03, una schiuma in TPU iniettata che offre un livello migliorato di ammortizzazione e filtraggio del terreno rispetto alla Sense Ride 5, secondo i test eseguiti nei nostri laboratori. La costruzione dell’intersuola è leggermente più ampia per offrire maggiore stabilità e ha un’altezza maggiore rispetto all’INDEX.03, con 4mm aggiunti al tallone (33mm di altezza del tallone) e 5mm aggiunti all’avampiede (25mm di altezza dell’avampiede), così da poter correre sui sentieri per lunghi periodi senza doversi preoccupare di rocce e detriti che feriscono il piede.

USO DELL’ESPERIENZA DI SALOMON NEL TRAIL PER CREARE UNA TOMAIA CON ECCELLENTE DURATA E SUPPORTO

La tomaia di Vision presenta un tessuto Matryx ultra-resistente, utilizzato su scarpe come la S/LAB Genesis e la S/LAB Ultra 3. Matryx è un tessuto extra- durevole, così che le tue scarpe durino il più a lungo possibile prima di doverle restituire a Salomon per essere riciclate. L’accoppiamento provato di sensiFIT e quickLACE crea un supporto preciso e aderente, facilmente regolabile, così che i piedi si sentano stabili anche su terreni irregolari e tecnici. Un puntale in gomma protegge la parte anteriore del piede da urti con rocce o radici.

VISION HA UN IMPATTO DEL 54% INFERIORE RISPETTO ALLA SENSE RIDE 5

L’impronta di carbonio di Vision è di 9,2 kg di CO2 eq, il 54% inferiore rispetto all’impronta di carbonio della scarpa da trail running Sense Ride 5 (19,85 kg di CO2 eq), con un livello di prestazioni equivalente in termini di supporto, aderenza e dinamismo, ma migliore in termini di ammortizzazione e filtraggio del terreno, secondo un’analisi del ciclo di vita e test di prestazione effettuati dai team di Salomon. Questo è stato calcolato esaminando ogni fase del ciclo di vita di entrambe le scarpe, inclusa l’estrazione delle materie prime, la fabbricazione dei componenti, l’assemblaggio, l’imballaggio, la spedizione, l’uso e la fine della vita utile.

Vision è stata progettata per essere separata e riciclata nella sua unità inferiore al termine della sua vita utile, riducendo la quantità di rifiuti causati dallo smaltimento della scarpa e fornendo materie prime per la produzione di nuovi scarponi da sci. Questo processo di riciclaggio riduce l’impronta di carbonio di fine vita di Vision del 9% rispetto alla Sense Ride 5.

Ma il miglioramento chiave deriva dall’uso di un’intersuola e suola mono-materiale, che riduce l’impatto dell’intersuola del 93% e l’impatto della suola dell’88% rispetto alla Sense Ride 5. La fabbricazione di queste due parti è responsabile di 11,83 kg di CO2 eq, che rappresentano il 68% dell’impronta di carbonio complessiva della Sense Ride 5. Con Vision, questi due elementi rappresentano solo 0,9 kg di CO2 eq, ovvero solo il 9% dell’impatto complessivo della scarpa.

“Esaminando come potevamo conciliare prestazioni e sostenibilità e cercando di creare un’unità inferiore mono-materiale per il trail running, questo progetto ci ha portato effettivamente a cambiare il nostro processo di produzione con una soluzione tecnica che potrebbe essere più sostenibile” spiega Thibaut Poupard, Innovation Program Manager presso Salomon.

Caratteristiche tecniche:

Drop: 8mm (Altezza dell’avampiede: 25mm – Altezza del tallone: 33mm) Profondità dei tasselli: 4,5mm

Peso: 300g

Prezzo consigliato al pubblico: 160 euro

Salomon è il marchio moderno dello stile di vita sportivo di montagna, crea calzature, abbigliamento e attrezzature per gli sport invernali innovativi, di alta qualità e autentici nelle Alpi francesi. All’Annecy Design Center, designer, ingegneri e atleti si incontrano per plasmare il futuro dello sport e della cultura. Da Salomon, esistiamo per liberare il meglio nelle persone attraverso gli sport di montagna.