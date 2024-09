Regno Unito: 10,5 milioni di sterline ai porti per i nuovi controlli alle frontiere UE

La Gran Bretagna investirà 10,5 milioni di sterline (13,9 milioni di dollari) per aiutare i porti a prepararsi ai controlli di sicurezza dell’Unione Europea post-Brexit

Secondo quanto riportato dalla Reuters, la Gran Bretagna investirà 10,5 milioni di sterline (13,9 milioni di dollari) per aiutare i porti a prepararsi ai controlli di sicurezza dell’Unione Europea post-Brexit per i cittadini britannici in ingresso nell’Unione e per ridurre il rischio di code e disagi.

A più di quattro anni dall’uscita formale del Regno Unito dall’UE, il blocco di 27 nazioni dovrebbe introdurre questo autunno un sistema di frontiera digitale, noto come sistema di ingresso e uscita (EES), che eliminerà la necessità di scansionare manualmente i passaporti.

Le nuove regole richiederanno alle persone che viaggiano dal Regno Unito e da altri paesi non UE di registrarsi alla frontiera, il che include la scansione del viso e la presa delle impronte digitali, creando un record digitale che collega un documento di viaggio all’identità di una persona tramite dati biometrici.

Il nuovo governo laburista britannico ha avvertito entro poche settimane dall’insediamento a luglio che il paese non era sufficientemente preparato per i nuovi controlli e che era probabile che si verificassero dei disagi.

Il finanziamento aiuterà i porti a mettere in atto la tecnologia necessaria e a completare lavori come l’installazione di chioschi e il reclutamento e la formazione del personale per preparare l’introduzione dei controlli, ha affermato il governo.

Il porto di Dover, l’Eurotunnel a Folkestone e l’Eurostar alla stazione di St Pancras a Londra riceveranno ciascuno 3,5 milioni di sterline.