Ocean Network Express lancia il Black Sea Turkey Service 2

Il nuovo servizio BT2 di Ocean Network Express offrirà una copertura estesa nel mercato orientale del Mar Nero e fornirà ai clienti un collegamento diretto e veloce da Istanbul

Ocean Network Express (ONE) ha annunciato il nuovo Black Sea Turkey Service 2 (BTS). Il nuovo servizio BT2 offrirà una copertura estesa nel mercato orientale del Mar Nero e fornirà ai clienti un collegamento diretto e veloce da Istanbul, in Turchia, a Poti, in Georgia, oltre a Constanza, in Romania.

L’introduzione del nuovo servizio BT2 amplierà senza dubbio l’offerta di servizi di ONE e migliorerà la sua rete complessiva nella regione del Mar Nero. Aggiungendo Poti, in Georgia, come porto di scalo diretto, ONE può ora offrire ai clienti più opzioni per la spedizione delle loro merci da e verso questo importante mercato.

Dettagli del servizio:

Rotazione dei porti: Istanbul (Kumport/ Mardas) – Poti (APM) – Constanza (SOCEP) – Istanbul (Kumport) – Frequenza: Servizio settimanale – Data effettiva della nave e della partenza: BT2 Alexandra A 0039N e ETA Istanbul (Kumport) 22 ottobre 2024.