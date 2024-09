In libreria “Kaibyo. I gatti soprannaturali del Giappone” di Zack Davisson

“Kaibyo. I gatti soprannaturali del Giappone” è il nuovo libro di Zack Davisson disponibile nelle librerie e sugli store digitali

In Giappone i gatti sono ovunque: essi sono amati e rispettati, talvolta persino temuti, poiché considerati creature demoniache. Nella mitologia nipponica gli esseri soprannaturali dalle sembianze feline prendono il nome di kaibyo. Alcuni di questi gatti spettrali sono noti per la loro capacità di mutare forma (bakeneko), altri per la loro malvagità, altri ancora per la loro intelligenza o per la loro caratteristica coda biforcuta (nekomata). Che incutano terrore o suscitino risa divertite, è indubbio che questi yokai (creature soprannaturali) sono estremamente affascinanti. Ed è proprio sulle loro tracce che si è messo Zack Davisson. Traduttore, scrittore, conferenziere, studioso di manga, esperto di folclore giapponese, Davisson è la guida ideale per un viaggio in questo mondo sotterraneo. Un mondo straordinario popolato da gatti e felini mutaforma che, nelle più diverse sembianze, compaiono nei racconti e nelle leggende giapponesi.