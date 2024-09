Gruppo Scafi riceve secondo rimorchiatore multiuso di costruzione Sanmar

Un secondo rimorchiatore multiuso di costruzione Sanmar è stato consegnato al gruppo armatoriale italiano Scafi per la sua controllata croata, Jadranski Pomirski Servis

Un secondo rimorchiatore multiuso di costruzione Sanmar è stato consegnato al gruppo armatoriale italiano Scafi per la sua controllata croata, Jadranski Pomirski Servis. Questa consegna fa parte di un contratto che prevede la fornitura di due rimorchiatori, rafforzando così la flotta del gruppo nel settore del rimorchio portuale.

Il rimorchiatore, precedentemente noto come *Boğaçay LXXII* presso il costruttore turco Sanmar, è stato ribattezzato *TITAN* dai suoi nuovi proprietari e si unisce al suo gemello *MORETTO*, già operativo in Croazia sotto la flotta di rimorchiatori del gruppo SCAFI.

Entrambi i rimorchiatori sono basati sul progetto esclusivo RAmparts 2400SX MKII, sviluppato dallo studio di architettura navale canadese Robert Allan Ltd. Questi rimorchiatori vantano una potenza di tiro al punto fisso (bollard pull) di 80 tonnellate e misurano 24,4 metri di lunghezza fuori tutto (LOA), con un baglio massimo di 12 metri, un’altezza di costruzione di 4,5 metri e un pescaggio operativo di circa 5,45 metri. Il design è concepito per ottimizzare le operazioni con equipaggi ridotti, grazie all’automazione avanzata delle macchine di bordo.

Il *TITAN* rappresenta la versione più avanzata, sia tecnologicamente che dal punto di vista ambientale, della classe Boğaçay di Sanmar, che continua a evolversi. Il design RAmparts Mark II è considerato il riferimento per i rimorchiatori multiuso più versatili attualmente in servizio. Questa imbarcazione a propulsione diesel è progettata per offrire efficienza ottimale durante le operazioni di manovra delle navi in mare aperto, grazie a un baglio ampio che assicura maggiore stabilità e prestazioni, motori più potenti e propulsori gemelli Z-drive di dimensioni maggiori rispetto a rimorchiatori di simili dimensioni.

I rimorchiatori della classe Boğaçay, oltre alle operazioni di manovra portuale, sono ampiamente utilizzati per rimorchi costieri, operazioni di scorta e altri compiti generali, dimostrando una notevole versatilità.

Il Gruppo Scafi è un leader nel settore del rimorchio nel Mediterraneo, con oltre 40 rimorchiatori operanti attraverso controllate e joint venture in Italia, Croazia, Grecia e Marocco.

Rüçhan Çıvgın, Direttore Commerciale dei Cantieri Sanmar, ha dichiarato: “Come la sua gemella, TITAN è un rimorchiatore estremamente versatile, una vera forza lavoro che sfrutta le più recenti tecnologie e i progressi progettuali per offrire prestazioni ed efficienza senza pari in una vasta gamma di compiti.”

Paolo Visco, direttore sia di Scafi che di Jadranski Pomorski Servis, ha aggiunto: “Siamo lieti di prendere in consegna il nostro nuovo rimorchiatore *TITAN*, un’imbarcazione potente e all’avanguardia, costruita in un cantiere navale di prima classe come Sanmar. Si unirà alla sua gemella *Moretto*, rappresentando un ulteriore passo nel programma di rinnovamento della nostra flotta croata. Sono fiducioso che questo investimento permetterà al porto di Rijeka di prosperare attraverso le numerose iniziative di sviluppo previste a breve.”

L’integrazione del *TITAN* nella flotta di Jadranski Pomirski Servis non solo rafforza le capacità operative del porto di Rijeka, ma segna anche un importante passo avanti nel miglioramento delle infrastrutture portuali, garantendo una maggiore efficienza e sostenibilità nelle operazioni di rimorchio.