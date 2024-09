Carcinoma della vescica, Balversa approvato in UE in monoterapia

Carcinoma uroteliale: la Commissione europea ha approvato erdafitinib (Balversa, Johnson & Johnson) come monoterapia orale da assumere una volta al giorno

La Commissione europea ha approvato erdafitinib (Balversa, Johnson & Johnson) come monoterapia orale da assumere una volta al giorno per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (UC) non resecabile o metastatico che presentano alterazioni alterazione del gene FGFR3 o FGFR2 e che hanno precedentemente ricevuto almeno una linea di terapia contenente un inibitore di Pd-1 o Pd-L1 in un contesto di trattamento non resecabile o metastatico.

Erdafitinib è la prima terapia mirata a ottenere l’approvazione per questa popolazione di pazienti. Il farmaco è un inibitore tirosin-chinasico del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR).

“Le alterazioni di FGFR sono importanti fattori oncogenici nel carcinoma uroteliale e possono essere associate a esiti clinici sfavorevoli”, ha dichiarato Yohann Loriot, Institut Gustave Roussy e Università di Parigi-Saclay, Francia.‡ ‘Poiché miriamo a ottimizzare i risultati del trattamento per i pazienti, vi è un significativo bisogno insoddisfatto di terapie nuove e mirate che consentano di prendere decisioni terapeutiche personalizzate in base alle caratteristiche genetiche e patologiche individuali del paziente’.

L’Europa ha uno dei tassi di cancro alla vescica più alti al mondo, con quasi 225mila pazienti diagnosticati nel 2022 , che rappresentano un aumento del 10% rispetto al 2020. La forma più comune di cancro alla vescica è l’UC, e fino al 20% dei pazienti con UC metastatico (mUC) presenta alterazioni di FGFR. Sfortunatamente, la prognosi rimane sfavorevole per i pazienti con mUC, con solo l’8% delle persone diagnosticate in uno stadio metastatico avanzato che sopravvive per cinque anni o più.

Lo studio registrativo

L’approvazione si basa sui risultati della coorte 1 dello studio multicentrico, randomizzato, controllato e in aperto di Fase 3 Thor (Nct03390504) che valuta l’efficacia e la sicurezza di erdafitinib (n 136) rispetto alla chemioterapia (n 130) in pazienti affetti da tumori avanzati o Muc con alterazioni selezionate di Fgfr che hanno avuto una progressione dopo uno o due trattamenti precedenti, di cui almeno uno comprendente un agente anti-Pd-(L) 1.

A giugno 2023, sulla base della raccomandazione del comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati, lo studio Thor è stato interrotto all’analisi intermedia di efficacia e a tutti i pazienti randomizzati alla chemioterapia (docetaxel o vinflunina) è stata offerta la possibilità di passare a erdafitinib.

I risultati dimostrano una sopravvivenza globale (Os) mediana di oltre un anno al punto di cut-off dei dati, con un aumento significativo rispetto ai pazienti del gruppo di chemioterapia (12,1 mesi contro 7 mesi, hazard ratio [Hr], 0,64, intervallo di confidenza [Ci] al 95 per cento, 0,44-0,93, P 0,0050).

Il trattamento con erdafitinib ha mostrato anche un miglioramento della sopravvivenza mediana libera da progressione [Pfs] rispetto alla chemioterapia di 5,6 mesi contro 2,7 mesi (Hr 0,58, Ci 95 per cento, 0,41-02, P 0,0002) e un tasso di risposta globale [Orr] del 35,3 per cento contro l’8,5 per cento.

Sicurezza e tollerabilità

Eventi avversi gravi correlati al trattamento (TRAE) sono stati osservati nel 13,3% dei pazienti che hanno ricevuto erdafitinib e nel 24,1% dei pazienti randomizzati alla chemioterapia. Eventi avversi di grado 3 o superiore sono stati osservati nel 45,9% dei pazienti in trattamento con erdafitinib e nel 46,4% in trattamento con chemioterapia. Tra i pazienti che hanno ricevuto erdafitinib, l’8,1% ha avuto TRAE che hanno portato all’interruzione della terapia, rispetto al 13,4% dei pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia. TRAE che hanno portato al decesso sono stati riportati in un paziente che ha ricevuto erdafitinib e in sei pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia.