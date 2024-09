Achille Costacurta con Martina Colombari a Miss Italia: pace fatta in famiglia

Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta sono apparsi insieme, sorridenti, alla finale di Miss Italia di cui l’ex modella e attrice era presidente di giuria

Achille Costacurta sul palco di Miss Italia insieme alla madre, Martina Colombari, che ha avuto l’onore di incoronare la nuova reginetta di bellezza, Ofelia Passaponti. Dopo i burrascosi episodi dei mesi scorsi (quando il giovane aveva pubblicato foto molto discutibili sui social e lanciato pesanti insulti alla madre), pare essere tornato il sereno nella famiglia Costacurta. Achille Costacurta, che nelle scorse settimane è riapparso sui social dopo una lunga assenza facendo un racconto a cuore aperto del periodo di oltre un anno passato dentro una comunità quando aveva 15 anni, con la partecipazione alla finale di Miss Italia, che è andata in onda in diretta streaming domenica 22 settembre dal Teatro comunale di Porto San Giorgio (Fermo) nelle Marche, è tornato dunque anche ad apparire in televisione, dove non si vedeva da parecchio tempo. Nel 2023, sempre con la madre, aveva partecipato all’edizione di Pechino Express.

IL RITORNO SUI SOCIAL

Il ritorno sui social di Achille Costacurta era avvenuto all’inizio di settembre. Oltre alle parole sulla comunità di recupero, il giovane aveva postato immagini di una vacanza insieme al padre, l’ex calciatore Alessandro Billy Costacurta. E poi aveva raccontato una giornata passata insieme alla mamma, “per farle superare una delle sue più grandi paure”, quella di guidare: i due erano stati insieme sui go kart. I segnali di un riavvicinamento e di una risalita, insomma, c’erano. La finale di Miss Italia la conferma: la famiglia sta cercando di superare le tensioni del passato.

I DUE FIANCO A FIANCO SORRIDENTI

L’altra sera, a Porto San Giorgio, Achille Costacurta e Martina Colombari, erano insieme, eleganti e sorridenti, sul palco di Miss Italia. E sono apparsi più uniti che mai. Un riscatto per entrambi, e un ulteriore segnale di una situazione che, a quanto pare, si sta provando a ricomporre. Molti hanno visto in questa apparizione insieme una rivincita morale soprattutto soprattutto per Martina Colombari, a cui lo ‘scandalo’ dovuto alle notizie sul figlio, negli ultimi mesi, aveva portato una valanga di commenti negativi e cattivi. Gli haters l’avevano apostrofata come cattiva madre, rinfacciandole di pensare alla palestra e non al figlio con problemi e in difficoltà. Lei, sempre posata ed elegante nella gestione dei suoi profili social, non aveva mai risposto alle provocazioni. Ha passato l’estate postando foto in montagna o al mare, lanciando solo messaggi positivi. E domenica, quando da ex Miss Italia ha incoronato la nuova reginetta del 2024, aveva a suo fianco il figlio.

MARTINA COLOMBARI MISS ITALIA NEL 1999

Martina Colombari fu eletta Miss Italia nel 1999, quando aveva 24 anni. Nel tempo, è rimasta indiscutibilmente una delle miss più ricordate e amate dagli italiani. Quest’anno Patrizia Mirigliani l’ha voluta come presidente di giuria del concorso. Ai giornalisti, alla presentazione della finale di Miss Italia, aveva dichiarato: “Sembra ieri ma anche se sono passati tanti anni da quel 1991, sono ancora molto legata a questo concorso. È stata un’emozione paragonabile solo alla nascita di mio figlio”. E ancora: “Ero cocciuta e tenace, ho vinto e da lì è iniziata una carriera, un periodo meraviglioso della mia vita che dura tutt’ora. La bellezza non è talento ma virtù. La bellezza è amore, è il bello dei rapporti umani, ciò che piace a tutti. Torno a fare la giurata, mi fa sorridere e mi dà orgoglio”. Le dichiarazioni erano state riportate da Cronache fermane.