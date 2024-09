“Stars Colliding” è il primo singolo solista di Nehellenia in uscita in digitale per Indieffusione e prodotto da Francesco Tosoni

Stars Colliding” è il primo singolo solista di Nehellenia in uscita per Indieffusione e prodotto da Francesco Tosoni. Il brano, che promette scintille nel panorama musicale globale, verrà presentato live nel format RuPaul’s Drag Race Global All Stars dove l’artista sarà chiamata a rappresentare l’Italia sulla scena internazionale.

“Stars Colliding”, scritto da Emanuele Aruta (Nehellenia), composto da Massimo Moi e Francesco Tosoni, che si è occupato anche della produzione del brano, è nato dal desiderio di Nehellenia di esprimere la sua identità artistica in un contesto globale. Il singolo, che si distacca dal classico stile delle competizioni drag, abbraccia un sound pop con influenze anni ’80 e 2000, arricchito da un tocco di R&B. Ispirata da icone come Britney Spears, Dua Lipa e Ariana Grande, Nehellenia ha dato vita ad una canzone catchy e ballabile, con testi che nascondono piccoli Easter eggs sulle sue origini e sul suo percorso nella famiglia di RuPaul che l’ha portata sulla scena internazionale in rappresentanza del nostro Paese nella Drag Race Hall of Fame, Global All Stars, in onda su Paramount+, MTV e WOW.

Il suo singolo di debutto, che arriva parallelamente al suo percorso con la prima Drag Band italiana 4Tune, è una celebrazione dell’amore e della passione tra due persone. Il brano racconta come l’incontro di due corpi possa essere potente ed esplosivo, proprio come stelle in collisione. Nehellenia esplora la normalizzazione di ogni tipo di attrazione, invitando tutti a non nascondere ciò che si è e ciò che si prova. Il messaggio è chiaro: vivere ogni momento con intensità, senza preoccuparsi troppo delle aspettative.

Nehellenia, 34 anni, originaria di Fiumicino (Roma), ha iniziato il suo percorso artistico nel 2012. Con un background influenzato dal pop degli anni ’90/’00, il mondo Disney, il fantasy e gli anime giapponesi, si definisce una “Drag Nerd”. Dopo aver studiato danza e teatro e ottenuto il diploma all’Accademia di Make-up Cinematografico, Nehellenia ha trovato nel Drag la forma d’arte perfetta per esprimersi. La sua carriera è costellata di successi, tra cui titoli come Miss Drag Queen Facebook emergenti 2013 e Miss Congeniality a Drag Race Italia 2. Ha partecipato a film e programmi TV e si è esibita nei locali più famosi del Paese, diventando un volto noto della nightlife italiana.