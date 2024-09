Recuperare ore di sonno nel fine settimana riduce il rischio cardiaco

Coloro che “recuperano” il sonno dormendo di più nei fine settimana potrebbero ridurre il loro rischio di malattie cardiache fino al 20%

Le esigenze della settimana lavorativa, spesso influenzate dagli orari scolastici o lavorativi, possono causare interruzioni e privazioni del sonno. Tuttavia, una nuova ricerca presentata al Congresso ESC 2024 rivela che coloro che “recuperano” il sonno dormendo di più nei fine settimana potrebbero ridurre il loro rischio di malattie cardiache fino al 20%.

“Un adeguato recupero del sonno è associato a un minor rischio di malattie cardiache,” ha affermato il coautore dello studio, il Dr Yanjun Song, del State Key Laboratory of Infectious Disease, presso il Fuwai Hospital, National Centre for Cardiovascular Disease, a Pechino, in Cina. “L’associazione diventa ancora più evidente tra coloro che durante la settimana hanno regolarmente un sonno insufficiente.”

È noto che le persone che soffrono di privazione del sonno tendono a dormire di più nei giorni liberi per attenuare gli effetti negativi. Tuttavia, fino ad oggi, sono mancati studi approfonditi sull’efficacia di questo recupero del sonno nel proteggere la salute del cuore.

Gli autori dello studio hanno utilizzato i dati di 90.903 soggetti coinvolti nel progetto UK Biobank. Per valutare la relazione tra il sonno compensato durante il weekend e le malattie cardiache, i dati sul sonno sono stati registrati utilizzando accelerometri e suddivisi in quartili (quattro gruppi approssimativamente uguali, dal più compensato al meno compensato). Il gruppo Q1 (n = 22.475) era il meno compensato, con un deficit di sonno compreso tra -16,05 ore e -0,26 ore; Q2 (n = 22.901) aveva un deficit di sonno compreso tra -0,26 ore e +0,45 ore; Q3 (n = 22.692) tra +0,45 ore e +1,28 ore; e Q4 (n = 22.695) era il più compensato, con un recupero di sonno compreso tra 1,28 ore e 16,06 ore.

La privazione del sonno è stata auto-riferita, con chi ha dichiarato di dormire meno di 7 ore a notte classificato come privato del sonno. Un totale di 19.816 partecipanti (21,8%) è stato definito come privato del sonno. Il resto del gruppo potrebbe aver sperimentato occasionalmente un sonno insufficiente, ma in media, le loro ore di sonno giornaliere non soddisfacevano i criteri per la privazione del sonno, una limitazione riconosciuta dagli autori dello studio.

Per diagnosticare diverse malattie cardiache, tra cui la cardiopatia ischemica (IHD), l’insufficienza cardiaca (HF), la fibrillazione atriale (AF) e l’ictus, sono stati utilizzati i registri di ospedalizzazione e i registri delle cause di morte.

Con un follow-up mediano di quasi 14 anni, i partecipanti del gruppo con il maggior recupero di sonno ( quartile 4) hanno mostrato una probabilità inferiore del 19% di sviluppare malattie cardiache rispetto a quelli con il minor recupero (quartile 1). Nel sottogruppo di pazienti con privazione del sonno quotidiana, coloro che avevano il maggior recupero di sonno hanno evidenziato un rischio inferiore del 20% di sviluppare malattie cardiache rispetto a quelli con il minor recupero. L’analisi non ha mostrato differenze significative tra uomini e donne.

Il coautore dello studio, il Dr. Zechen Liu, anch’egli del State Key Laboratory of Infectious Disease presso il Fuwai Hospital, National Centre for Cardiovascular Disease, a Pechino, Cina, ha aggiunto: “I nostri risultati dimostrano che per una significativa porzione della popolazione che soffre di privazione del sonno, coloro che riescono a recuperare il sonno durante i fine settimana presentano tassi significativamente più bassi di malattie cardiache rispetto a quelli che dormono meno.”