“OL3” è il terzo album della band ennese Isteresi

“Ol3” (oltre) è il titolo del terzo album in studio prodotto e arrangiato dagli Isteresi. Questo lavoro è la sintesi di un percorso di maturazione dove, dall’esperienza intima raccontata dal disco di debutto “Notte nel cuore” (2013) e quella sociale raccontata dal secondo “Casa Nostra” (2018), si va appunto “Oltre”, trovando il punto di equilibrio tra le dimensioni interna ed esterna del nostro vivere.

Ciò che siamo modella la nostra esperienza nella vita di tutti giorni e il contesto in cui viviamo ci plasma inevitabilmente, in un ciclo senza fine.

In questo caleidoscopio di esperienze, “OL3” mette in musica la difficile e meravigliosa strada che è la vita, raccontandone le sfaccettature particolari in modo universale.

TRACKLIST:



L’infinito per me

La ricerca della felicità spinge a muoversi verso vette spesso altissime. Certe volte contro il sistema e contro gli ostacoli, altre volte contro i propri cari. La meta è il cielo infinito, così, se ci si dovesse fermare, si resterebbe comunque immersi in un mare di stelle.



Timelapse

Il tempo sembra non passare mai quando perdiamo qualcosa di importante. I ricordi ci salvano e ci incatenano allo stesso modo mostrandoci la nostra fragilità. Fermarsi non è sbagliato, capire il dolore per superarlo è giusto. Non basta il tempo per guarire le ferite, siamo noi che al momento giusto, capiamo come andare avanti perché abbiamo avuto la forza di curarci senza dimenticare.

Gioia imperfetta

Cielo e terra, all’apparenza uniti dall’orizzonte, sembrano destinati a non incontrarsi mai eppure, quando la volontà è mossa dall’amore, tutto e possibile. Ma ogni gioia ha un prezzo.

Gioia e dolore, Yin e Yang, non possono esistere l’uno senza l’altro, uniti in un circolo necessario dove capiamo profondamente che senza la notte non potremmo mai apprezzare la luce del sole.

Ogni gioia si apre alla vita solo se possiede radici profonde, fatte di comprensione e perdono.

“La felicità è fatta di attimi di dimenticanza” e trova la propria essenza nell’imperfezione di ogni giorno, alleggerita dalla nostra capacità di aiutare l’altro a dimenticare il proprio dolore, portandoci a guardare sempre oltre le nubi, alla ricerca del nostro posto nel mondo, alla ricerca della nostra “Gioia Imperfetta”.

OL3

Viviamo tutti nella stessa “stanza” dove le pareti sono colorate con le nostre passioni, idee e desideri. Stanza che è anche guscio dal quale ripartire, punto di inizio e punto di fine. Le parole poi ci portano fuori, ci fanno incontrare, accorciando le distanze facendo mescolare i colori, rivelando che davvero stiamo andando “OL3” i nostri timori. Musica e parole che rimbalzano sulle pareti e creano un ponte tramite il quale chiunque trova la propria via per esprimere se stesso, tutti i “vorrei” che troppo spesso teniamo da parte. Questa è “OL3” e racconta di come tutti noi possiamo realizzarci anche cominciando a fare una cosa semplice come scrivere.

Là fuori

La solitudine è uno specchio che, se non sappiamo usare a dovere, ci annega in uno stato di depressione profonda, tanto da costringerci a portare una maschera quando siamo in compagnia. Un sorriso che non ci appartiene, finto, che ci fa da scudo per non dovere spiegare davvero ciò che proviamo.

Il tempo passa e “fuori” viviamo una vita che diventa sempre meno nostra, finzione e palcoscenico. La domanda che ci assale è sempre la stessa: chi c’è adesso “Là fuori”?

Respirare

L’amore e la distanza dilatano il tempo, rendendo odiosa la separazione da chi amiamo. Si spegne il calore, si cerca il profumo tra i ricordi appassionati degli attimi spesi assieme tra le lenzuola. Amore che ci rende nudi e senza difese ma ci dà la forza di fare il nostro viaggio attorno al mondo, in attesa di ritrovare quegli attimi che diventano aria da respirare.

Non resta che correre

Ogni giorno la vita ci offre la nostra guerra quotidiana tra ipocrisie, pressione sociale e ingiustizie, facendo sembrare “nulla” anche il meglio che possiamo offrire, schiacciati dalla demotivazione. Quante volte ci chiediamo “chi me lo fa fare?”. È necessario però andare avanti, senza rimpianti, scoprendo che il nostro avanzare non è un semplice trascinarsi ma una vera e propria corsa in mezzo al campo minato, dove le nostre migliori armi sono la perseveranza e il coraggio di essere se stessi.

Dies Irae

In un deserto sociale e umano impariamo a essere guerrieri, forgiati dalle nostre stesse ferite, rischiando di dimenticare chi siamo veramente. Sospesi tra l’incredulità di essere riusciti a sopravvivere alla tempesta, consapevoli di essere persone diverse da quelle che eravamo prima di entrarvi, ripensiamo ai giorni dove l’ira è stata la fornace in cui bruciare tutti i dolori, traendo la forza per sopravvivere in un mondo il cui motto è homo homini lupus.

Vivere Bene

Una relazione tossica è come una zavorra che ci affonda, rendendoci incapaci di comprendere ciò che è meglio per noi. Saper tagliare, rinascendo dalle proprie ceneri, diventa necessario perché tutti meritiamo di Vivere Bene.

Non mi basta mai

In mezzo al grande mosaico che sono i giorni della nostra vita, ogni tassello è la foto di momenti indelebili vissuti assieme. Con la loro musica a fare da colonna sonora alle giornate più intense, gli Isteresi ripercorrono tutti i brani dei tre album pubblicati in un unico pezzo. Questa è la magia della musica, una magia che ci ricorda che la vita tiene le porte aperte per chi sa aspettare, una magia che non ci basta mai.

Gli Isteresi sono una pop/rock band Ennese.

Nel 2009 entrano a far parte della cerchia dei finalisti di Sanremo Rock, conquistando la stima di critici discografici e musicisti di successo e guadagnandosi la possibilità di collaborare con artisti del panorama siciliano come i Tinturia, Mario Incudine e Gli Alibabà e con artisti del panorama nazionale come i Modena City Ramblers, Annalisa (X-Factor) e Laura Bono.

Il 16 giugno 2013 presentano al pubblico presso il Teatro Comunale di Enna, il loro primo album di inediti dal titolo “Notte nel Cuore”, al quale collabora Carmelo Siracusa (Sugar free – Warner music).

Nel luglio 2017 esce “Ancora un Bacio”, il primo singolo estratto dal secondo album “Casa Nostra” (uscito nel giugno 2018 per l’etichetta bolognese Areasonica), al quale seguiranno gli inediti “Sogni Migliori”, “Ho Bisogno di Te”, “Casa Nostra”, “Più Forte”, “La Mia Anima Altrove” e “Come se Fosse Normale”.

Nel marzo 2022 pubblicano il singolo “Ol3” anticipazione dell’omonimo album uscito nell’agosto 2024 e prodotto in collaborazione con Riccardo Piparo (Ti.PI.CAL. – Warner Music), dal quale vengono estratti i singoli “Gioia Imperfetta” nel maggio 2023 e “Timelapse” nel febbraio 2024.