Maltempo nel Pisano: dispersi una donna e un neonato a Montecatini Val di Cecina

Maltempo, una famiglia si era rifugiata sul tetto di un’abitazione a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano: la nonna e il piccolo di 5 mesi risultano dispersi

Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della sua nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini, Val di Cecina, in provincia di Pisa: lo scrivono i Vigili del fuoco, che nella notte hanno salvato invece il resto della famiglia: si tratta di una famiglia di turisti stranieri. Tutti, spiegano i Vigili, si erano rifugiati sul tetto dell’abitazione (padre, madre, neonato, nonno e nonna) a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. La nonna e il piccolino al momento sono dispersi. Nella zona sono caduti 200 millimetri di pioggia in sei ore. Le ricerche si stanno svolgendo con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, droni e squadre ordinarie. Le forti piogge di ieri e della notte hanno provocato danni soprattutto nella zona di Pisa e Livorno.

GIANI: “MAI UNA PERTURBAZIONE COSÌ INTENSA”

“Tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina sono caduti fino a 226 millimetri di pioggia in 6 ore, più della media del mese più piovoso. Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa“. Lo spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali social.

Nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), aggiunge, “ci sono due dispersi”, un bimbo di cinque mesi e sua nonna, turisti tedeschi travolti dalla piena del torrente Sterza mentre padre, madre e nonno sono riusciti a mettersi in salvo sul tetto dell’abitazione in cui alloggiavano, nella frazione di Gabella.

“Tutta la notte è proseguito il lavoro del nostro sistema di protezione civile della Toscana con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e forze di polizia. Grazie a tutte le persone impegnate nei soccorsi”, conclude il governatore.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)