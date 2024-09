L’ultimo filmato in cui Hitler incoraggia i soldati a combattere per “La fine del nazismo” e “Americans 1943-1945” stasera su Rai Storia

Nel marzo del 1945 viene girato l’ultimo filmato in cui Hitler incoraggia i soldati a combattere. Hitler è sempre più isolato, resta nascosto e Goebbels diventa il volto del regime. È il secondo capitolo della serie Bbc “La fine del nazismo” proposta da Rai Cultura martedì 24 settembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. L’offensiva sovietica in aprile spezza le illusioni del Führer. Il suo ultimo compleanno si consuma nel Bunker insieme a Eva Braun, che si comporta da first lady e organizza una festa, insieme a gerarchi e generali. Berlino sta per essere occupata e non ci sono più truppe tedesche per difendere la città. L’inevitabilità della fine diventa una certezza per tutti.

A seguire, “Una specie di Saigon mediterranea”: così, ricordando gli anni tra il 1943 e il 1945, lo scrittore Raffaele La Capria parlava della sua Napoli, diventata quasi un vaso di Pandora aperto all’improvviso. Una città e un biennio raccontati dallo speciale di Mario Leombruno e Aldo Zappalà “Americans 1943-1945. Napoli a stelle e strisce”, riproposto martedì 24 settembre alle 22.10 su Rai Storia a pochi giorni dall’anniversario dell’inizio delle Quattro giornate di Napoli. Mercato nero, tifo petecchiale, le “signorine”, le navi Liberty e la farina di piselli, soldati comprati e venduti, gli sciuscià: sono solo alcune delle tante storie che vanno dall’ottobre del 1943 al dicembre del 1945, quando Napoli era governata dagli Alleati e il suo porto era il più importante del mondo e superava di gran lunga persino quello di New York.