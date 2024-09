In radio e in digitale “Daisy”, la nuova canzone dei Woda Woda

“Daisy” è il nuovo singolo dei Woda Woda in radio e in digitale, un brano profondamente immerso in temi onirici e misteriosi

“Daisy” è il nuovo singolo dei Woda Woda, un brano profondamente immerso in temi onirici e misteriosi. Il titolo stesso, “Daisy,” evoca un sogno, un’immagine di un universo alternativo e parallelo.

Questo sogno è carico di sensualità, rappresentando una ricerca di piacere che sembra essere il frutto di un gioco del subconscio. Daisy incarna, nella sua trasparenza velata, le forme e le sembianze dei desideri dell’uomo, sempre alla ricerca della donna perfetta che possa rispecchiare le sue aspettative e i suoi desideri.

Nel brano, Daisy viene descritta come una figura eterea che, come il sole, scioglie la sua timidezza e illumina i sogni notturni dell’uomo. Ella è solo sua, un essere di fantasia che rappresenta un ideale inafferrabile. L’uomo, senza una meta precisa, si trova immerso in lei, perdendosi in questo universo di desideri e illusioni.

I sogni e le aspirazioni possono creare immagini e figure che rispondono ai bisogni profondi dell’animo e così “Daisy” si distingue per la sua capacità di evocare un mondo di fantasia e introspezione, spingendo l’ascoltatore a esplorare i propri desideri più intimi.

I Woda Woda nascono nella primavera del 2015, ma solo nel 2018 decidono di intraprendere la scrittura di brani inediti e nello stesso anno, infatti, viene pubblicato il brano DIPENDENZA edito dall’etichetta inglese TILT Music Production.

Nel 2020, sempre edito dalla TILT Music Production, fa seguito il brano MEDUSA, canzone che preannuncia un nuovo tipo di sound in trasformazione. Nello stesso anno, pesante per tutto il mondo e soprattutto per il mondo musicale, la band dà vita a nuovo materiale e il 20 novembre viene pubblicato il singolo “PORTANDO LA PELLE A CASA”, brano che vuole sensibilizzare sui comportamenti sbagliati che l’Uomo ha rispetto al nostro mondo.

Queste nuove ispirazioni nascono grazie all’arrivo nella band di Max (Massimo Montecucco), alla chitarra Alex (Alessio Lanza) ed alla batteria e produzione Andy (Andrea Mazza).

La nuova LINE-UP si completa da lì a poco con l’arrivo al basso Ansel (Alessandro D’Angelo) e da Enry (Enrico Masini) alla chitarra solista.

Il 2021 porta la band alla composizione di DIVANO GIALLO, omaggio a Lucrezia Paone, una giovane fan dei Woda scomparsa purtroppo a soli 15 anni.

Il 2022 è l’anno del ritorno al vecchio rock con ” WE ARE BIKER GUYS”, un brano dai toni accesi e incalzanti che narra le avventure dei motociclisti lungo le strade del mondo e che raccoglie 320.000 stream su Spotify, con picco di ascolti soprattutto negli States.

L’8 marzo 2023 vede la luce un Mini Ep di tre pezzi dal titolo “RUVIDO Woda”, a significare proprio la qualità del suono, ruvido senza pre e post produzione, un live in studio senza tanti fiocchi e fiocchetti.

La band autoproduce e lancia il 27.7.2023 un nuovo singolo dal titolo “P.U.B. Prendimi Usami e Buttami” raggiungendo su Spotify i 285.000 streaming di cui almeno 1/3 derivanti dal mercato Americano e ispirato da un fumetto realizzato dal Collettivo Ronin.

Nel 2024 i Woda Woda firmano con “Sorry Mom!”, con la quale escono i singoli “Sesso & Vino”, “Daisy” e con la quale daranno alla luce il loro primo LP.