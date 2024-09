Il terzo episodio de “I leoni di Sicilia” stasera su Rai 1: la trama

Terzo appuntamento con “I leoni di Sicilia”, la serie pluripremiata diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino su Rai 1

Terzo appuntamento con “I leoni di Sicilia”, la serie pluripremiata diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino, in onda in prima visione martedì 24 settembre alle 21.30 su Rai 1. A Palermo imperversa l’epidemia di colera: tutte le cerimonie sono state rinviate per volere del vescovo e Vincenzo e Giulia non possono ancora sposarsi.

Giulia si rifugia con le figlie e la suocera nella nuova villa alla tonnara, mentre Vincenzo sfida il contagio per occuparsi degli affari. Dopo il blocco delle navi per volere dei Borbone fino alla fine dell’emergenza, Vincenzo capisce che è necessario fondare una flotta navale per essere indipendente nel Mediterraneo, ma per farlo serve l’appoggio dei nobili palermitani. Una cena a Palazzo Florio diventa il luogo, per Vincenzo e Giulia, in cui ottenere la loro approvazione. Intanto per i due è arrivato il matrimonio e poco dopo la nascita del loro primo figlio maschio che si chiamerà Ignazio come lo zio di Vincenzo.

È il 1848. Tutta Palermo insorge contro il potere centrale del Regno di Napoli. Vincenzo deve mettere in salvo la sua famiglia ed è costretto ad accettare, grazie all’intercessione di Giulia, la proposta del capo dei ribelli, Giuseppe La Masa, favorendo l’arrivo di un carico di armi. Lo fa malvolentieri, sa che quel patto è un’arma a doppio taglio. Dopo aver foraggiato i rivoluzionari per un anno, Florio si disimpegna temendo la reazione dei Borbone che infatti nel 1849 riconquisteranno l’isola. Vincenzo, arrestato con l’accusa di aver sostenuto i ribelli, viene salvato dall’intervento del luogotenente del Re, il principe Carlo Filangeri, che in cambio ottiene che il suo piroscafo venga annesso alla Marina Militare del Re. Nel cast anche Vinicio Marchioni, Paolo Briguglia, Eduardo Scarpetta, Donatella Finocchiaro, Claudia Pandolfi.